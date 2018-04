Opklaret: Gløder startede altødelæggende brand

Politiet er sikker på, at gløder fra skorstenen antændte taget og dermed startede den brand, der lagde stråtækt idyl i Rudbøl i ruiner torsdag formiddag.

- Det er efter alt at dømme gløder fra skorstenen, der er gået i stråtaget og dermed har startet branden. På det grundlag har vi lukket sagen, og brandstedet er frigivet, siger lederen af den lokale efterforskning, politikommissær Jens Peter Rudbeck.

Storalarm

Politiets efterforskning bekræfter dermed de anelser, som ejendommens ejer, 76-årige Peter Christensen, ytrede, mens slukningsarbejdet endnu stod på.

- Det må have været en gnist fra brændeovnen, der er gået op gennem skorstenen, sagde han, mens han uden mulighed for at gribe ind måtte se sit fødehjem bliver flammernes bytte.

Et stort opbud fra fire lokale brandværn var chanceløse. Flammerne havde allerede fat i stråtaget, da de nåede frem.

- Når ilden først har fat i taget, så er kampen om huset tabt, erkendte indsatsleder Jacob Christensen, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder, da slukningsindsatsen nærmede sig sin afslutning.

Mens stuehuset, også på grund af den kraftige blæst, ikke stod til at kunne reddes, lykkedes det brandfolkene delvist at forhindre, at en ældre stald- og ladebygning led samme skæbne.

Peter Christensen havde af forståelige årsager hellere set en anden udgang.

- Det, der er ikke måtte brænde, er brændt. Og det, der for min skyld godt måtte brænde, er reddet, konstaterede han torsdag ved middagstid.