Opera på vej til Tønder: Politikere klar med støtte

Torsdag valgte kultur- og fritidsudvalget at støtte Opera i det fri med 50.000 kroner, og dermed bliver det store arrangement i Tønder til noget. Teater-formand glæder sig over opbakningen.

- Jeg tror da helt sikkert, at med det engagement de lægger for dagen, så skal de nok finde de resterende penge, så det bliver til noget. Det håber jeg da i hvert fald, siger han.

Tønder Teater skal nu skaffe den resterende finansiering til arrangementet, som har et samlet budget på 90.000 kroner. Palle Guldbrandsen har en formodning om, at der er fonde, der er positivt indstillede.

- Jeg har skrevet til det kongelige for 20 minutter siden, at nu har vi fået den nødvendige rygdækning, fortæller Palle Guldbrandsen fredag morgen.

På landkortet

Det er et krav fra Det Kongelige Teater, at der er gratis adgang til Opera i det fri. Mindst 2000 skal kunne få mulighed for at opleve koncerten.

Palle Guldbrandsen er begejstret over udsigten til, at opera-eventen kommer til byen.

- Jeg synes, det sætter Tønder på landkortet, siger formanden.