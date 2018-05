Open Air i Visby gentages

Visby: Et udvalg af frivillige har i flere år arbejdet for at forskønne parken i Visby og senest er der etableret forskellige fitnessstationer i parken og der er opsat nye store og robuste bord-bænkesæt til fri afbenyttelse.

Netop de smukke rammer inspirerede sidste år til etableringen af et Open Air arrangement, der nu gentages.

Programmet for i år er klar og består af tre lokale bands, nemlig No Name coverband, Southern Sound og Public Party. De tre bands spiller i den nævnte rækkefølge og spiller i tiden mellem klokken 15 og 24 på kronprinsens fødselsdag, den 26. maj.

Undervejs i programmet bliver der også plads til en overraskelse, men formanden tør endnu ikke helt afsløre, hvem overraskelsen i Visby bliver.

- Aftalen er ikke helt på plads, men jeg lover at det er en stor overraskelse og at det er nogen, der for ganske nylig har været på landsdækkende TV, så det bliver rigtig godt, lover Lau Møller, der er formand for Visby IF og manden, der sidste år fandt på at etablere Visby Open Air.