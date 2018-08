Opdateret: Brand i oldtidspark skaber totalt strømnedbrud på Rømø

Skærbæk: Tidligt søndag formiddag udbrød der brand i Hjemsted Oldtidspark ved Skærbæk.

Politiet oplyser klokken 9.03 på Twitter, at et hus er nedbrændt, men at ilden er under kontrol, så den ikke breder sig.

Til gengæld har et højspændingskabel, der går hen over brandstedet, skabt totalt strømnedbrud på Rømø.

Det vides endnu ikke, hvornår strømmen vender tilbage.

Opdateres