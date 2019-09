Opdaget i tide: Lampe brød i brand i Toftlund Kirke

TOFTLUND: Det var tæt på at gå rigtig galt tirsdag eftermiddag i Toftlund, da en lampe i kirken brød i brand. Kirkens graver opdagede tilfældigt, at det lugtede mærkeligt, og opdagede herefter den brændende lampe, forklarer Beredskabsinspektør Kenneth Achner fra Brand og Redning Sønderjylland:

- En lampe helt oppe under loftet brændte. Det var et meget heldigt tidspunkt, graveren opdagede det på, for det kunne være endt meget værre, forklarer Kenneth Achner.

At det var tæt på, understreges af, at knæpuden ved kirkens alter bærer præg af, at brændende plastik og aluminium har dryppet ned på puden, siger han:

- Der dryppede brændende plastik og aluminium ned, så det kunne være gået meget galt. Branden er slukket nu, og der er primært sket skader i loftet omkring lampen. Skadesservice er fortsat på stedet for at rydde op og lufte ud, forklarer Kenneth Achner til JydskeVestkysten tirsdag eftermiddag.