Omstridt hegn er nået ud til diget

Godt tre måneder efter, at den første stolpe blev sat i jorden, er vildsvinehegnet langs den dansk-tyske nået til det fremskudte dige ved Siltoft. Men det betyder ikke, at arbejdet med hegnet er afsluttet. Det sker efter planen først i november.

Fra hullet i Padborg satte gravemaskiner og hele stolpeholdet fra virksomheden SER Hegn i Fredericia så kursen mod vest. Nu er arbejdet med hegnet nået fra kyst til kyst. I hvert fald står den godt halvanden meter høje stålkonstruktion allerede nu langs den unavngivne grænsevej fra grænsebommen ved Siltoft mod vest ud til det fremskudte dige. Det er Danmarks sydvestligste hjørne, og det er også her, hvor den sidste af de i alt 280 nummererede grænsesten fra 1920-grænsen er placeret.

Denne morgen blev den allerførste stolpe sat ned til det 70 kilometer lange, omdiskuterede vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse ved Padborg. Det skete under stor, international pressebevågenhed.

Det knap 70 kilometer lange vildsvinehegn langs den sønderjyske landegrænse mod Tyskland skal stå færdig senest 15. november.Det er udset til at holde vildsvin ude af Danmark af frygt for, at den afrikanske svinepest kommer til Danmark. Et udbrud kan true den danske eksport af svinekød til lande uden for EU. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er der tale om en eksport på op imod 11 milliarder kroner årligt. Vildsvinehegnet forventes at koste omkring 80 millioner kroner.

Huller i hegnet

At hegnet allerede er nået fra Padborg ud til diget er ikke ensbetydende med, at arbejdet er nået til vejs ende. Undervejs på strækningen er der stadig store huller i det 80 millioner kroner dyre projekt. Det gælder blandt andet arbejdet med at etablere hegnet ved Rudbøl og Nørremølle samt andre naturfølsomme samt beboede områder.

Bent Rasmussen, skovrider ved Naturstyrelsen og projektchef for hegnet, har tidligere sagt, at hegnet stopper der, hvor mudderfladen på forlandet begynder. Naturligvis vil vildsvin og andre dyr især ved lavvande kunne løbe uden om hegnet, medgiver projektchefen, men den situation håndteres i første omgang ved at opsætte overvågning.

- Vi kan konstatere, at vildsvinene holder til i den østlige del af Slesvig-Holsten, mens der stort set ikke er vildsvin i den vestlige del. Skulle der blive behov for yderligere sikring på forlandet, vil det ske i form af en forstærket faskine, bebuder Bent Rasmussen.

Ud over forlandet er der også andre huller i hegnet. For hver 100 meter hegn bliver der efter planen etableret et lille hul på cirka 20 gange 20 centimeter, så man ikke holder de små dyr ude, ligesom der vil være i alt 20 permanente åbninger på den samlede strækning.