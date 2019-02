Områdefornyelse skal sætte liv i Løgumkloster

Der er et ansigtsløft på vej til Løgumkloster, og nu får de berørte grundejere snart besked fra Tønder Kommune og Tønder Forsyning.

- Der vil være perioder, hvor gaderne er delvist fremkommelige, men der kommer også til at være perioder, hvor der bliver spærret helt - blandt andet fordi man i denne omgang også skifter rørledninger. Vi skilter og informerer undervejs.

Det, der kommer, er et nyt gaderum med ny indretning, forbedret tilgængelighed og bedre trafikmiljø. Målet er, at det hele står færdigt til august, så man kan tage de renoverede gader i brug til Klostermærken. Undervejs bliver der dog en del arbejde over og under jorden, forklarer projektleder Torsten Rolf Hoffmann:

LØGUMKLOSTER: Fra marts vil arbejdet med at føre områdefornyelsen "Liv i Løgumkloster" ud i livet begynde, og her vil man snart gå i gang på strækningerne fra Vestergade ad Markedsgade til Mellemgade samt stykket fra Markedsgade til Fredseg-pladsen og busholdepladsen.

Også under jorden

Den i alt 7,5 millioner kroner dyre områdefornyelse er et projekt, som blev sat i søen for to år siden. Løgumklosters borgere har selv bidraget siden de første tanker om fornyelsen blev udtænkt i Borgerforeningen i 2015. Siden har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidraget med en tredjedel af midlerne, altså 2,5 millioner kroner, mens Tønder Kommune bidrager med de resterende fem millioner.

Udover arbejdet over jordoverfladen, så er Løgumkloster Fjernvarme og Tønder Forsyning begge med, og skifter blandt andet hovedledninger til henholdsvis vand og varme i samme omgang, fortæller Torsten Rolf Hoffmann:

- Det er i høj grad en forbedring. Udover at der også kommer nye hovedledninger, så har Tønder Forsyning også budt ind med, at der skal laves lokal afledning af regnvand, så det kan ledes ud i en stor faskine på Markedspladsen. Fidusen er, at det aflaster kloakledningerne, når der kommer meget regn. Dette er i øvrigt udenfor projektets 7,5 millioner kroner.

Med i områdefornyelsen er også muligheden for, at man kan søge om tilskud til bygningsfornyelse. Tønder Kommune skriver i en pressemeddelelse, at dette vil køre fra i år, altså 2019, og frem til 2021, hvilket man snart vil informere yderligere om.