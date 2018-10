Kunstværket 'Waste for life' skal sætte fokus på menneskers forbrug af plastik. Det har store konsekvenser for naturen, at så meget plastik ender i verdenshavene. Fredag eftermiddag var der fernisering for kunstværket.

Højer: Området ved Højer Sluse er normalt helt fladt, men frem til den 19. november rager en gul og sort oliepumpe op i marsklandskabet.

Den er en del af kunstprojektet "Waste for life", som skal sætte fokus på, at plastik kommer fra olie og er et materiale, som vi endnu ikke har fundet en ordentlig måde at nedbryde. Og som derfor ofte ender i havet.

Personerne bag idéen er de to lokale Jes Vagnby og Fritz Sönnichsen, der for to år siden undrede sig over, at der var så meget plastik i verdens have, og i særdeleshed Vadehavet.

- Vi følte, at vi måtte gøre noget. Vadehavet er fantastisk og en del af Unescos liste over verdens naturarv. Derfor har vi en forpligtigelse til at passe på naturen og i særdeleshed Vadehavet. Derfor vil vi med det her kunstværk gøre opmærksom på, at menneskers forbrug af plastik ender som havfald i havene, og påvirker en stor fødekæde af fisk og fugle, siger Jes Vagnby.