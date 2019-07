Ole Petersen før københavnsk gadeløb: - Vi skal vinde ind

Sommerferien er slut, og det er for alvor ved at være alvor i Super GT-serien for Ole Petersen.

KØBENHAVN/BREDEBRO: Ole Petersen har ambitiøse mål om at vinde årets mesterskab i Super GT, og indtil videre har kampen været tæt i topstriden.

Den kamp fortsætter i den kommende weekend i en for serien helt ny ramme.

Super GT er nemlig for første gang det store trækplaster ved det traditionsrige Copenhagen Historic Grand Prix, og Ole Petersen glæder sig til mødet med gadebanen i København.

Aktuelt er Petersen på seriens samlede fjerdeplads - lige efter sidste års mester, Martin Andersen, samt de nye konkurrenter fra fynske Team Flexlease.nu, der aktuelt indtager mesterskabets to forreste pladser.

Ole Petersen påpeger, at det er rigtig godt for sporten, at den kører foran de mange tusinde tilskuere, som hvert år tropper op ved Copenhagen Historic Grand Prix - men banen rummer en udfordring. Den findes kun den ene weekend om året:

- Den er lidt svær at forberede sig på, for man kan bare sætte sig og se video fra tidligere år og prøve at danne sig et indtryk af, hvordan man vil gribe det an. Det har jeg gjort, og vi har også været på Padborg Park for at teste lidt. Men omvendt er det jo lidt svært at forberede bilens opsætning allerede, forklarer han og tilføjer:

- At der kommer så mange tilskuere er rigtig godt for sporten, og jeg glæder mig til at køre derovre.