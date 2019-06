Ole P. overhalet af tre i tæt mesterskabskamp

BREDEBRO: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Racerkører Ole Petersen fra Bredebro havde en mere beskeden og anonym løbsweekend i sin Super GT-racer på Jyllandsringen. Og selv om han endte på en sjetteplads og blev overhalet af tre konkurrenter i den samlede stilling, fik han faktisk halet ind på seriens førende kører, Kevin Rossel fra Vejle. Denne havde nemlig en decideret off-day på Danmarks måske mest teknisk krævende racerbane, og har i den samlede stilling nu hele fire kørere lige i bagspejlet.

- Vi vidste på forhånd, at det ville blive svært. Det er fem år siden, at Ole har kørt på Jyllandsringen. Så på forhånd havde vi gerne solgt weekenden for den sjetteplads, han fik, fortæller teamchef for OP Motorsport, Dan Petersen.

En løbsweekend i Super GT-serien består af en tidstagning, to indledende heat og en finale. Samlet er der 100 point på spil. Ole Petersen lagde for med en for ham lettere skuffende 10. plads i tidtagningen. På sin hurtigste omgang blev han ramt af en safetycar-periode, og måtte derfor tage foden af speederen.

- Man kan sige, at vi havde farten, men ikke det held, der også skal til, lyder det fra Dan Petersen.