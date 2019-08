Ole Caspersen fik teltdugen til at give genlyd

Løgumkloster: - Vi skylder egentlig Villy Søvndal en undskyldning for den måde, hvorpå Kloster-fødte Stephanie Lose behandlede ham ved konstitueringen til regionsrådet. Man kan vel godt kalde det for en kold skulder, han fik der.

Sådan indledte Ole Caspersen sin Mærken-monolog, som han traditionen tro holdt torsdag aften til åbningen af årets Kloster Mærken. Det var lige inden, han inviterede regionspolitikeren Villy Søvndal selv, der i år var hovedtaler ved arrangementet, op til sig på scenen foran de omkring 330 gæster, der sad i teltet.

- Jeg ville egentlig gerne have inviteret Lose, men jeg turde ikke. Jeg var bange for, at hun også ville give mig den kolde skulder. Og en så flink en mand som dig, Villy, vil ikke sige nej, sagde Ole Caspersen, og fik publikum, inklusiv Villy Søvndal, til at skraldgrine.

Det var ikke det eneste, som Søvndal så at sige blev udsat for. Han blev af den sjove dyrlæge fra Kloster i aftenens anledning gjort til "udkantsminister" med særligt fokus på Løgumkloster.

- Finere titel har du garanteret ikke haft før, var Ole Caspersen sikker på.

Oveni det blev Søvndal tildelt et hønsenet, som han fik besked på at tage med tilbage til statsminister, Mette Frederiksen og sige følgende: "tear down this hegn" (riv det hegn ned. red), men henvisning til det berømte vildsvinehegn. Det fik hele teltet til endnu engang at bryde ud i grin. Bemærkningen var en klar reference til det ellers så berømte citat "the ice is melting at the pole", som Søvndal flere år tidligere fik sagt på lidt gebrokkent engelsk, og som senere er blevet en joke, han selv bruger.