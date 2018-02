- Navneskiftet betyder ikke i sig selv, at den rekonstruerede jernalderlandsbys tilbud allerede i 2018 mærkbart ændrer koncept, men dog at formidlingen i højere grad vil fokusere på den sene jernalder - århundrederne før vikingetiden - hvor den første danske rigsdannelse skete, forklarer lederen af Hjemsted, Karsten Eskildsen i en udsendt pressemeddelelse.

Et salg af parken var et flertal blandt forligspartierne dog ikke indstillet på, men parterne enedes om en forligstekst, der gik ud på, at kommunen undersøger muligheder for et salg eller en anden driftsløsning. Resultatet af disse sonderinger skal ligge klar inden udgangen af marts i år.

Navneforandringen og dermed opstarten til et nyt koncept kommer på et tidspunkt, hvor oldtidsparkens fremtid som kommunalt ejet er uvis. I forbindelse med Tønder Kommunes budgetforlig sidste efterår foreslog Slesvigsk Parti, at parken skulle sælges. Forinden har kommunen indfriet en gæld på knap 28 mio. kr. til Feriefonden og dermed opnået handlefrihed i forhold til fremtidige dispositioner.

Udsyn og perspektiv

Tønder Kommune har indgået en aftale med Skærbæk Fritidscenter, der driver oldtidsparken.

- Med begrebet "Danernes Verden" vil Hjemsted fortælle sine gæster i alle aldre om en kultur, der umiddelbart synes meget fremmedartet, men som man både i det store museum og med talrige underholdende, lærerige og tankevækkende aktiviteter får helt ind på livet. Et besøg bliver især spændende, fordi man i de autentiske omgivelser oplever, at man som gæst står midt i vigtig del af vor egen danske fortid. Foruden nogle herlige og sjove timer i Hjemsted giver det et helt særligt perspektiv og udsyn, skriver Karsten Eskildsen.

Den rekonstruerede jernalderlandsby og det dertilhørende museum har eksisteret siden 1996. Oldtidsparken oplevede over en længere årrække og indtil for tre-fire siden et støt vigende besøgstal. Her lykkedes det bl.a. med økonomisk hjælp fra Tønder Kommune at standse tilbagegangen og konsolidere sig på et højere og acceptabelt niveau.

- Det er denne stabilitet, der nu betyder, at man kan igangsætte en længe forberedt udviklingsplan, der både på kortere og især længere sigt vil sikre en levende formidling af denne spændende og veldokumenterede epoke i dansk oldtid, påpeger Karsten Eskildsen.