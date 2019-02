Oh happy day: Gospel fyldte kirken i Bedsted

Omkring 40 sangglade mennesker var søndag samlet til gospeldag i Bedsted Kirke. Det er niende gang, der inviteres til gospeldag, hvor sang, fællesskab og hyldest til Gud er i højsædet.

Bedsted: Hele søndag genlød Bedsted Kirke af gospelsange som We shall overcome og Breathe on me. Men sang var ikke det eneste, kirken var fuld af denne dag. Der var også glæde, fællesskab, smil og grin i overdådig samklang. Anledningen var gospeldagen, som efterhånden er en fast tradition i kirken. I år var niende gang, arrangementet blev afholdt, og det giver stadig ligeså meget glæde som første gang. - Vi tilbyder denne dag gratis for dem, der har lyst til at være med. Det giver meget mening for Bedsted Menighedsråd at bruge nogle penge på sådanne arrangementer, der kommer det lokale til gode, forklarer sognepræst i Bedsted Kirke, Heine Holmgaard.

Når man er stresset eller deprimeret, så hjælper det at synge. Torben Callesen, leder af gospelkor

Foto: Jacob Schultz Korleder Torben Callesens store entusiasme smittede af på deltagerne. Foto: Jacob Schultz

Sjovt og udfordrende For både Birthe Jørgensen og Susanne Møller gav gospeldagen ny energi. - Jeg synes bare, det er så sjovt. Jeg har vist kun misset en enkelt gang, ellers har jeg været med alle gange. Og det bliver jeg ved med, konstaterer Birthe Jørgensen. I år havde hun også lokket Susanne Møller med. Også hun var begejstret. - Vi synger begge i kirkens almindelige kor, men der plejer vi jo ikke at skulle lave fagter til. Så det er en ekstra udfordring. Men det er sjovt. Det er heller ikke til ret mange gudstjenester, vi får lov at stå med armene over hovedet og svinge dem fra side til side, lyder det med et smil fra Susanne Møller.

Foto: Jacob Schultz 13-årige Simone Majlergaard Jørgensen var med for første gang. Og hun havde lokket sin bedste veninde med til en dag i musikkens tegn.Foto: Jacob Schultz

Gospel gør godt Selvom dagens gospelkor kun har været i gang et par timer, da avisen kigger forbi, lyder det allerede af rigtig meget. Korleder er Torben Callesen, hvis liv er fyldt op med gospel, der styrer begivenhederne. Han er til daglig korleder for Gospelfamily i Aabenraa, der består af en række gospelkor. Han synger entusiastisk for, mens han spiller klaver og dirigerer koret på én og samme tid. Det er tydeligt, at det skal være rart og sjovt for alle at være med. - Jaaa. Det var rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, at vi helt havde tenorerne med, men det var sjovt, lyder det blandt andet fra Torben Callesen, til stor morskab for hele forsamlingen. Han er ikke i tvivl om, at gospel gør godt for krop og sjæl. - Det er jo beviseligt, at sang gør én glad, og når man synger kraftigt, er det faktisk ekstra godt. Det er simpelthen godt for immunforsvaret, og det er jeg selv det bedste bevis for. Jeg har kun haft én sygedag i de 12 år, jeg har haft med Gospelfamily at gøre, lyder det fra Torben Callesen. Han understreger også, at gospel er en slags grundlæggende sangbog fra Jesus. - Jeg er med på, at det er noget, som mange snakker udenom i dag, men gospel er en hyldest til Gud. Dermed ikke sagt, at man skal tro på Gud for at kunne synge gospel. Slet ikke. Alle er velkomne. Gospel har så god en indvirkning på mange ting. Når man er stresset eller deprimeret, så hjælper det at synge, siger Torben Callesen videre.

Foto: Jacob Schultz Korleder Torben Callesen dirigerede kyndigt de omkring 40, der var mødt op til en dag med sang og fællesskab i Bedsted Kirke. Foto: Jacob Schultz

Tro på sig selv At gospel har en god indflydelse på sindet, er 13-årige Simone Majlergaard Jørgensen også et godt eksempel på. Hun er med til gospeldagen for første gang. - Jeg kan godt lide at synge, så derfor meldte jeg mig til. Jeg kan bare ikke så godt lide at synge foran andre, men jeg kan allerede mærke, at jeg er blevet bedre til det. Jeg er begyndt at tro mere på mig selv, siger Simone Majlergaard Jørgensen.

Foto: Jacob Schultz Sognepræst Heine Holmgaard var ikke med til sangene. Han sørgede for at forevige dagen til evigt minde. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Bedsted Kirke lagde hus til 40 gospelsangere, som blev hjulpet på vej af korleder Torben Callesen. Dagen blev afsluttet med en gudstjeneste ved sognepræst Heine Holmgaard. Foto: Jacob Schultz

