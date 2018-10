Offentligt udbud: Kommunen sætter byens brandstation til salg

Tønder tidligere brandstation skal afhændes i en offentlig udbudsrunde. Det sker uden mindstepris, men med krav om dokumentation for en fremtidig anvendelse i form af et projektforslag.

Tønder Kommune har netop udbudt byens tidligere brandstation i Jernbanegade skråt over for banegården til salg. Det sker i en offentlig udbudsrunde uden fastsættelse af en mindstepris. Til gengæld stilles der krav om at komme med et forslag til et projekt om ejendommens fremtidige anvendelse.

Aktivitetscenter

Selv om der tilbage i august 2017 var bred opbakning til at udbyde brandstationen til salg, så havde Jesper Stenholdt (V) den opfattelse, at det hele var gået lige hurtigt nok. For netop i Tønder by manglede unge, der ikke dyrker sport, et sted at mødes og folde sig ud uden for almindelig arbejdstid.

- Brandstationen ville være ideelt som aktivitetscenter, sagde han med henvisning til bygningens indretning med både værksted og mødelokaler. Et synspunkt, som han siden yderligere argumenterede for i et læserindlæg her i avisen.

- Jeg er klar over, at dette ikke er gratis. Men betragter det som en investering i både de unges og kommunens fremtid. Det vil fremme og styrke erhvervsudviklingen, fastholde, endog kunne tiltrække andre virksomheder, skrev Jesper Stenholdt.