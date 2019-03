Øv-år: Sparekasse leverer utilfredsstillende resultat

Store nedskrivninger blandt andet på grund af sidste sommers tørke og ekstraordinære udgifter er afgørende for, at årsregnskabet for 2018 viser et beskedent overskud på knap en million kroner. Året før lå årsresultat på hele 17,5 millioner kroner.

BREDEBRO: Der bliver ikke lagt fingre imellem: Det realiserede resultat må betegnes om utilfredsstillende. Så klart formulerer ledelsen i Sparekassen Bredebro årsregnskabet for 2018. Det viser et beskedent overskud efter skat på 961.000 kroner, og dermed et langt mindre beløb end det forventede resultat på 16,2 millioner kroner. 2018-resultatet er også kun en brøkdel af overskuddet på godt 17,5 millioner kroner, som det lokale pengeinstitut præsterede i 2017. Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt af repræsentantskabet tirsdag aften og offentliggjort onsdag formiddag. - Sparekassen har i 2018 oplevet en negativ udvikling på en række eksponeringer, hvilket har betydet, at vi har måttet nedskrive i alt 12,8 millioner kroner, skriver ledelsen med direktør Keld R. Nissen og formand Søren Degn Clausen i spidsen i årsberetningen. I 2017 kunne sparekassen nøjes med nedskrivninger på knap 4,2 millioner kroner.

Nøgletal Nøgletal fra Sparekassen Bredebros årsregnskab 2018 (i millioner kroner - i parentes tallene fra 2017):- Netto rente og gebyr: 60,1 (59,0)



- Resultat før skat: 1,2 (17,9)



- Hensættelser: 12,8 (4,2)



- Egenkapital: 226,6 (229,1)



- Solvensprocent: 19,9 (21,2)



Sparekassen Bredebro har ud over hovedsædet i Storegade i Bredebro også afdelinger i Tønder og Skærbæk.



Det samlede antal ansatte er 37 (36,6 årsværk). I 2017 var det 34 årsværk.

Tørke Blandt de negative påvirkninger på årsresultatet er ifølge regnskabet landbrugskunder, der har været ramt af sidste års tørke, kursreguleringer samt engangsomkostninger i forbindelse med sidste forårs direktørskifte. Tørken har dog ikke ramt så hårdt som frygtet. Det skyldes, at landbrugskunderne til dels har kunnet vande sig ud af tørken. - Vi anslår, at tørken har kostet os omkring 3,5 millioner kroner, vurderer direktør Keld R. Nielsen. Han betegner 2018 som et "øv"-år, men ser fortrøstningsfuldt på 2019 og fremtiden. Det skyldes blandt andet en fortsat fremgang i antallet af kunder. I 2018 kunne sparekassen således byde 861 nye kunder velkommen. - Størstedelen af kundetilgangen er fra lokalområdet. Det er en rigtig god udvikling, der viser, at kunderne bakker op om og ønsker det lokale nærvær. Udviklingen har bidraget positivt til årets resultat. Ledelsen forventer, at kunderelaterede aktiviteter også i fremtiden vil udvikle sig positivt, fremgår det af den skriftlige ledelsesberetning.

Forventninger Mens det samlede resultat altså var utilfredsstillende, fremhæver ledelsen lyspunkter i regnskabet. Det gælder blandt andet en tilfredsstillende udvikling på netto rente- og gebyrindtægter på 60,1 millioner kroner og en tilfredsstillende basisindtjening (resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger) på 16,1 millioner kroner. Sparekassens samlede udlån er steget med 5,5 millioner kroner til 680 millioner kroner. Det samlede indlån er steget med 29,6 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Sparekassens forventinger til 2019 er med afsæt i 2018-regnskabet en forventning om fortsat tilfredsstillende basisindtjening, fortsat udvikling af den nyetablerede formue-/privat banking-afdeling og et resultat før skat i lejet omkring 17 millioner kroner. Dertil skal yderligere lægges en forventet indtægt på 8,5 millioner kroner, der bliver Sparekassen Bredebros andel i det forventede salg af 75 procent af Spar Invest til Nykredit. - Vi vi ser meget fortrøstningsfulde på fremtiden, siger Keld R. Nielsen.

Bestyrelsen På repræsentantskabsmødet var der genvalg til Niels C. Høyer, Tønder. Formand Søren Degn Clausen har med baggrund i, at han falder for aldersgrænsen taget hul på sit sidste år i formandsstolen, og bestyrelsen består ud over de to nævnte af følgende: Gert Christiansen (næstformand), Tønder, Søren Clausen, Vollum, Aksel Lund, Sejerslev, Preben Linnet, Daler, Luise Duhn Sextus, Rømø, Lars Rytter, Tønder, og Jens Lykke Møller, Vojens. Sidstnævnte er medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen.