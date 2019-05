Østersfestival får økonomisk støtte af kommunen

Rømø: Danmarks Østerfestival, der skal have Rømø som centrum, får nu økonomisk opbakning af Tønder Kommune. Onsdag besluttede økonomiudvalget således at støtte festivalen med 200.000 kroner, som tages fra midler, der er sat af til erhvervsfremmeindsatser.

- Det gør vi, fordi det er en meget, meget spændende event, som det er lykkedes Tønder Kommune at trække til i samarbejde med Povl Lønberg, fortæller borgmester Henrik Frandsen (V).

Povl Lønberg er initiativtager til festivalen og projektleder.

- Nu er der en formel politisk beslutning på, at vi er en del af Danmarks Østersfestival, siger borgmesteren, der tidligere på måneden på Rømø præsenterede nyheden sammen med blandt andre Poul Lønberg.

- Det er en meget, meget stor event, hvor der blandt andet kommer 30 topkokke, som skal lave østersretter, fortæller Henrik Frandsen.

- Det er et erhvervsudviklingsprojekt, et turismeudviklingsprojekt og det er et brandingprojekt for hele Tønder Kommune, og derfor vælger vi at gå ind og understøtte.

Borgmesteren blev kontaktet i februar og har siden arbejdet for at trække festivalen til kommunen, og han fortæller, at der er sendt ansøgninger om støtte til både erhvervsministeriet, fødevareministeriet og Region Syddanmark.

Ifølge borgmesteren skal økonomien på plads for, at festivalen kommer til Rømø, og nu yder kommunen altså sit.