Øl, sol og hestekræfter trak folk til Daler

Inden traktorerne kunne komme på den 100-meter lange bane for at trække slæden, skulle de vejes. Den tungeste traktor vejede omkring 14 tons, mens den mindste lå på 3.500 kilo. Foto: Cecilie Spottog Petersen

I højt solskinsvejr var flere hundrede tilskuere mødt op i Daler for at opleve de store hestekræfter trække afsted til årets traktortræk i Daler. Og så selvfølgelig for at nyde det gode selskab til arrangementet.

Daler: Hvad er det traktortræk kan, og hvad er det, der gør det så populært? Spørger man nogle af gæsterne til dette års traktortræk i Daler, lød svarene: sporten bag traktortræk, øl og en blanding af begge dele. - Det er en sport. Det er spændende at se, om traktorerne kan klare at trække slæden, sagde Jesper Christensen fra Tønder. Han har selv kørt traktor, men sad i denne omgang ved et bord på sidelinjen. - Og så er vi her for de kolde øl, grinte Kim Christensen som en tilføjende bemærkning. - Vi er her for hyggens skyld. Der er altid godt selskab til traktortræk, sagde han. Bordets tredje mand, Niels Davidsen, gav vennerne ret: Jeg synes, det er en blanding. Det er spændende at se på traktorerne med en øl i hånden, lød det fra ham. Det var også let at nyde både selskab og en kold øl. Solen skinnede fra en blå himmel til stor forskel fra traktortrækket i Visby i sidste uge. Her måtte arrangementet udskydes på grund af den megen regn, der faldt. Men for traktor-entusiaster betyder det ikke noget. - Vi var også med i Visby. Datoen var jo sat, så det var bare sådan, det var, grinte Kim Christensen.

- Jeg har bygget på traktoren sammen med en kammerat i cirka 1,5 år. Det er spændende at se, om den holder, eller om den springer i luften, når den skal trække. Jonas Krag, deltagere ved årets traktortræk i Daler.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Jesper Christensen (t.v.), Kim Christensen og Niels Davidsen har været med til traktortræk mange gang. Så mange gange at de ikke kan huske antallet. De var afsted med koner og børn. Foto: Cecilie Spottog Petersen

Meget arbejde Traktortrækket i Daler bliver hvert år drevet af de mange frivillige fra primært Daler Sogn. Det er dem, der har været med til at få trækkerne med, fundet sponsorer og stillet op med øl og pølser til de mange gæster. Og frivillige var der brug for, så de omkring 1000 deltagere, det var forventet at komme, kunne få en god oplevelse, forklarer Jette Krag, der er formand for Daler Gl. Skole. Hendes søn, Jonas Krag, var en af de 59 deltagere, der var mødt op med traktor, og som skulle vise den frem på den 100 meter lange bane. Og den orange traktor var der brugt mange timer på i værkstedet for, at den kunne blive klar. - Jeg har bygget på den sammen med en kammerat i cirka 1,5 år. Det er spændende at se, om den holder, eller om den springer i luften, når den skal trække, sagde han. Han har selv været til traktortræk, siden han som 16-årige fik kørekort til de store maskiner. Så han vidste om nogen, hvad der var på spil. - Nu har jeg bygget meget om på den, så den er blevet forstærket og klar til at trække slæden. Så jeg håber, at jeg vinder, smilte Jonas Krag, inden det for alvor gik løs med trækket.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Henriette Christensen havde børnene Laust (på billedet) og Johan med til traktortræk i Daler. Foto: Cecilie Spottog Petersen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Når der ikke skulle kigges på traktorerne kunne børnene bruge tiden på hoppeborgen, der stod på pladsen ved den gamle skole i Daler. Foto: Cecilie Spottog Petersen