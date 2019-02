Økonomiudvalg vil slanke ny skole i Skærbæk

Et enigt økonomiudvalg i Tønder Kommune lægger op til, at den nye folkeskole i Skærbæk bygges uden special-enheden Cassiopeia. Der findes besparelser for 7,5 millioner kroner - og tages lige så mange fra kommunekassen for at få regnestykket til at gå op.

SKÆRBÆK: Økonomiudvalget har haft det nye skolebyggeri i Skærbæk på dagsordnen. Udvalget lægger op til, at der findes besparelser for 7,5 millioner kroner, mens der tages 7,5 millioner kroner fra kommunekassen. - Kassebeholdningen er stor i Tønder Kommune, lyder det fra borgmester Henrik Frandsen (V). Baggrunden for spareøvelsen skal findes i den nyligt afholdte licitation, der viste, at byggeriet blev 15 millioner kroner dyrere at opføre, end der var afsat penge til. Dermed skulle der pludselig findes penge, besparelser - eller man måtte leve med, at budgettet blev overskredet. Der var murren i krogene over det store prishop. Blandt andet i Agerskov, hvor den tidligere Venstreformand, Eilif Hansen, kom med påstand om, at der ligger talfusk til grund for beslutningen om, at skolen overhovedet skal bygges. - Det er totalt svindel og ren manipulation, sagde den frustrerede Venstremand i torsdagens udgave af JydskeVestkysten.

Borgmester Henrik Frandsen (V) oplyser, at det er et enigt økonomiduvalg, der har sendt sin indstilling videre til kommunalbestyrelsen. Arkivfoto

Fra H til h Men et prishop på 15 millioner kroner til 87,4 millioner i stedet for 72,4 millioner kroner, skulle økonomiudvalget i første omgang tage stilling til, hvad man så skulle gøre. Skal skolen opføres som tænkt, skal der findes spareforslag - eller skal det hele droppes? Nu lægger økonomiudvalget så op til, at specialenheden Cassiopeia forbliver på den nuværende matrikel ved den eksisterende distriktsskole i Skærbæk - den tidligere børnehavebygning i byen. - Vi indstiller, at Cassiopeia ikke flytter med. Den bliver, hvor den er, siger borgmesteren og peger på, at den øvelse alene barberer 3,4 millioner kroner af byggeriet. Den nye skolebygning var tidligere tegnet som et stort H, med hver sin afdeling til indskoling, mellemtrin, overbygning og Cassiopeia. Hvis specialafdelingen fjernes, får skolen udformning som et lille h.

Det muliges kunst Henrik Frandsen oplyser, at med besparelsen vil bygningen i den ene ende blive næsten 140 kvadratmeter mindre i grundplan, og da bygningen er i to plan, er det sammenlagt 278 kvadratmeter, der fjernes. Desuden har rådgiver på byggeriet Friis & Moltke indvilget i, at der skæres 500.000 kroner af honoraret til firmaet. Ydermere laves der yderligere besparelser på samlet set 3,1 millioner kroner. Politik er det muliges kunst, mener borgmesteren. - Det er jo sådan i politik, at alle gerne skulle kunne se sig selv i aftalen, siger Frandsen og tilføjer, at det er et enigt udvalg, der står bag indstillingen. At Cassiopeia nu får sin egen adresse "langt" fra skolen, mener Frandsen ikke behøver være negativt: - Jeg forventer også, at vi kan tilgodese dem med den her løsning.

Parter skal høres Når skolebyggeriet er rettet til, fortsætter man som planlagt. Hvad der skal ske med den eksisterende skolebygning, der nu får en "levende" del i Cassiopeia, ved Henrik Frandsen ikke: - Jeg forventer ikke, at det her får indflydelse på de planer, børn- og skoleudvalget har med bygningerne. Lederen af Skærbæk Distriktsskole, Klaus Fog, fortæller, at han informerede medarbejderne på Cassiopeia om økonomiudvalgets indstilling torsdag. - De var noget overraskede over, at man igen åbner for at Cassiopeia skilles ud, som man tidligere har diskutteret, siger Klaus Fog, som håber, at politikerne i den videre proces lytter til interessenterne i sagen - det vil sige forældre, borgere, ansatte og andre. Er det så vigtigt, at de tages med på råd? - Ja, gu' er det så, lyder det fra Klaus Fog.