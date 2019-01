Økonomiudvalg: Hvad sker der, hvis skolebyggeriet i Skærbæk droppes?

Skærbæks nye folkeskole bliver formet som et H med et stort fællesareal i midten og to længer med plads til henholdsvis indskoling, mellemtrin, udskoling og specialklasseafdeling. Det var arkitektsfirmaet Friis & Moltke med partnere der sikrede sig opgaven. Men måske projektet ikke bliver, som det blev tegnet, fordi anlægsprisen har vist sig væsentligt dyrere end forventet. Skitse: Friis & Molkte

På økonomiudvalgets møde i sidste uge blev forvaltning og rådgiver ved skolebyggeriet i Skærbæk bedt om at vurdere konsekvenserne, hvis hele projektet droppes.

SKÆRBÆK: Hvilke konsekvenser får det, hvis hele skolebyggeriet i Skærbæk droppes? Det er et af de spørgsmål, Tønder Kommunes økonomiudvalg med blandt andre borgmester Henrik Frandsen (V) og Venstres gruppeformand Preben Linnet har bedt forvaltning og hovedrådgiver på skolebyggeriet, Friis & Moltke A/S, svare på. Spørgsmålet var sammen med andre spørgsmål fremsat af Venstregruppen og vedtaget af et enigt økonomiudvalg, fortæller Preben Linnet. Svar på spørgsmålet trænger sig på, efter licitationen over byggeriet for et par uger siden viste sig at blive 15 millioner kroner dyrere end forventet. - Hvad er konsekvensen, hvis vi dropper hele projektet. Og hvad har vi brugt af penge på skolebyggeriet til dags dato, spørger Preben Linnet, der er næstformand i økonomiudvalget. Økonomiudvalget har også bedt om svar på en række knap så vidtrækkende spørgsmål. Således spørges der til, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få, hvis byggeriet udsættes med et år, om projektet kan tilpasses, så det holder sig inden for budgetrammen på 92,8 millioner kroner, og hvor meget rådgiveren skal have for at se på hele arbejdet igen?

Vi kan ikke være bekendt at tale skolelukninger på den ene side, og så bruge ekstra 15 millioner kroner på ét projekt. Det kan man ikke i min optik. Susanne Linnet (V), om den nye skole i Skærbæk

Den gamle distriktsskole i Skærbæk er udtjent - enkelte dele af skolen kan føres tilbage til 1898. Arkivfoto

Cassiopeia Desuden har økonomiudvalget også spurgt forvaltning og rådgiver, om der er nogen faglig/saglig begrundelse for at specialenheden Cassiopeia skal ligge på den nye skole. - Er der en faglig begrundelse for at placere Cassiopeia i Skærbæk. Kunne den eventuelt samles et sted - for eksempel på Høllevang i Toftlund, spørger Preben Linnet. Preben Linnet fortæller, at rådgiveren hele tiden har givet udtryk for, at skolebyggeriet kunne holdes indenfor budgetrammen. Skal samme rådgiver også have betaling for at se på sagen igen, når man har ydet rådgivning, der viser sig ikke at kunne holde budgetrammen? - Det var en klokkeklar opgave, at opgaven skulle holdes på 92 millioner. Det var opgaven, siger Preben Linnet. Skolebyggeriet blev vedtaget i foråret 2017 med et solidt flertal og fem nej-stemmer. Men kravet var også, at skolebyggeriet ikke måtte blive dyrere.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Da den nye skole blev præsenteret i Skærbæk sidste vinter, viste lokalbefolkningen stor interesse for projektet. Spørgsmålet er nu, i hvilken form skolen realiseres, da prisen er steget markant, og lokalpolitikerne ikke er villige til at bruge flere penge, end der er afsat til projektet. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Sluger ikke 15 millioner I Venstre ulmer uroen over byggeriet, der ser ud til at suge flere penge end forudsagt. Susanne Linnet (V) står ved sin opbakning til en ny skole i Skærbæk. Til gengæld er hun ikke begejstret for udsigten til, at skolebyggeriet bliver dyrere. - Vi kan ikke være bekendt at tale skolelukninger på den ene side, og så bruge ekstra 15 millioner kroner på ét projekt. Det kan man ikke i min optik, siger Linnet og peger på, at det for hende handler om troværdighed som politiker. Venstres Leif Høgh Jensen er heller ikke indstillet på at bruge ekstra penge på skolebyggeriet. - Det tror jeg da, der skal finde en anden løsning på. Vi har nogle budgetter, som i udgangspunktet skal overholdes - man kan ikke være ligeglad, siger Leif Høgh Jensen og fortsætter: - Som politikere ser jeg på hele kommunens ve og vel. Vi er nødt til at spørge, om det er rimeligt at bruge så mange penge i Skærbæk i forhold til i det øvrige Tønder Kommune. 15 millioner kroner - den kommer jeg i hvert fald ikke til at sluge. Preben Linnet forventer, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling i sagen i slutningen af februar.