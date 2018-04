Øjebæ fjernes fra bybilledet med grab

TØNDER: Efter i lang tid at have været en torn på byens æstetiske øje, er dagene ved at være talte for ejendommen beliggende på hjørnet af Nørregade/Mellemgade i Tønder.

Onsdag gik nedrivningsfolk fra Kjelkvist i Tønder i gang med at brække huset, der har stået tomt og forladt længe, ned.

Ifølge det arbejdende folk på stedet vil det tage et par uger at rive huset ned til grunden. Ikke at arbejdet i sig selv tager så lang tid, men der vil blive gået til og fra opgaven, forlyder det.

Tønder Kommune har ad flere omgang fået del i statens såkaldte nedrivningspulje, og det er da heller ikke længe siden, at Kjelkvist rev en anden ejendom i Mellemgade ned.

Nedrivningen af tomme ejendomme indgår i en større plan om at begrænse antallet af huse, der forfalder i kommunen.