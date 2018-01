Nytårskur med europæisk vingesus

Agerskov: Sønderjysk Landboforening (SLF) holder mandag den 8. januar nytårskur i Agerskovhallen. Dørene åbnes klokken 17.30. Konkurrencekommissær Margrethe Vestager er med som gæstetaler. SLF ønsker nemlig at sætte fokus på, hvor afgørende EU netop nu kan blive for fremtiden i landbruget.

- I 44 år har vi i EU arbejdet på at skabe fælles regler og rammevilkår. Nu har et så vigtigt land som Storbritannien meldt sig ud. Det er en alvorlig sag. Ikke mindst for Danmark, som har et stort overskud på handelsbalancen med Storbritannien på hele 11,7 mia. kr. pr. år, siger Christian Lund, formand for SLF, i en pressemeddelelse.

SLF vil møde op til nytårskuren med en del spørgsmål til konkurrencekommissæren:

- Der skal ikke herske tvivl om, at de interne konkurrencevilkår for landbrug- og fødevareproduktion inden for EU er afgørende for, hvordan vi som danskere vil klare os i fremtiden. Derfor er det også et godt spørgsmål til konkurrencekommissæren om, hvordan vi fremtidigt tackler konkurrenceforvridende fortolkninger af EU-lovgivning landene imellem, siger Christian Lund.