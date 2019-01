Nytårskur i positivitetens skær

TØNDER: Mange forbinder nytåret med et nytårsforsæt, og sådan ét havde borgmester Henrik Frandsen også med til nytårskur på rådhuset i Tønder mandag eftermiddag. For et nytårsforsæt er for mange en personlig kamp, som måske allerede er udfordret godt tre uger inde i det nye år.

Borgmesterens forslag til et fælles, kommunalt fortsæt er også personligt, men lige til at gå til - at man skal huske at søge det positive.

Det positive skal med borgmesteren ord også søges, efter der er gjort status over et begivenhedsrigt 2018 for den nye kommunalbestyrelse, som hele vejen har båret præg af stor debatlyst:

- 2019 skal danne grobunden på længere sigt. Vi har blandt andet mange udviklingsplaner i gang, og jeg ser meget frem til at følge de store projekter. I sidste ende er det i fællesskab, vi får ting til at lykkes, og derfor vil jeg gerne slå et slag for, at vi sætter fokus på det positive som et nytårsforsæt, lød det blandt andet fra Henrik Frandsen på talerstolen.