Han tilbageviser, at den politiske tone er blevet hårdere, men konstaterer, at der er meget stor debatlyst - både i selve byrådssalen og efterfølgende i medierne.

- Den ny kommunalbestyrelse skulle bruge tid til at finde sin rolle og måde at arbejde på, siger borgmesteren.

Ord og handling

Undervejs gennem interviewet svarer han også på, hvad Tønder kan gøre og har gjort for at tiltrække borgere og kvalificeret arbejdskraft, han forklarer om baggrunden for en nedsat undersøgelse af kommunens tekniske forvaltning, og han giver status på de to største økonomiske satsninger i indeværende byrådsperiode, henholdsvis Tøndermarsk Initiativet og skolebyggeriet i Skærbæk til 90 millioner kroner.

2019 vil byde på mindst to store valg, nemlig valget til EU-parlamentet den 23. maj, og - enten før eller senere - folketingsvalget, der senest skal være afviklet den 20. juni.

Borgmesterens nytårsønske knytter sig tæt til netop folketingsvalget.

- Mit nytårsønske er, at vi kommer længere op på den landspolitiske dagsorden. Danmark oplever en skævvridning, hvor de store byer tonser derudaf. Der bliver sagt Danmark i balance, men jeg synes ikke, at der følger handling med. Det er ikke nok kun at afsætte en lille pulje til nedrivning af faldefærdige huse. Der må ikke kun være fokus på udsatte boligområder i større byer. Vi har altså også udsatte områder på landet, som landspolitikerne er nødt til at gå ind og understøtte. Kun på den måde får vi skabt en bedre balance i Danmark.