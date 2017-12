Nytår på kroen er populært

Rudbøl: Paul Wendicke har travlt med at koge æg og sørge for, at der er nok af ost, marmelade, pålæg og brød på buffetbordet i det bagerste selskabslokale på Rudbøl Grænsekro.

Her har 200 gæster indlogeret sig for at fejre nytårsaften, og langt de fleste kom lørdag aften. Nu gælder det morgenmaden for de de mange gæster.

Eftermiddagen byder på kaffe og kage, og klokken 18 er der mulighed for at se dronningens nytårstale på tv, inden middagen serveres klokken 18.30.

- Der er en del gengangere blandt vores gæster, fortæller Paul Wendicke, mens hustruen Anette Wendicke er ved at bage brød. Kransekagerne har hun bagt tidligere.

- Vi laver det hele selv fra bunden siger hun.

Aftenens menu består af porcheret torsk med rødbede, bacon og sennep, ballotine af kalv og unghane som serveres med jordskok og gulerod og rødvinssauce, mens desserten serveres som buffet.

Når det gamle år rinder ud og det nye starter serveres der mousserende vin, og klokken 01.30 er der natmad, og musikken stopper klokken 2.

- Vi har Michaels One Man Show til at spille under middagen og til dans bagefter, og det gør han rigtig rigtig godt, siger Paul Wendicke, der kan melde alt udsolgt til nytårsopholdet på kroen.

- Vi har selv 30 værelser her på kroen og 15 huse, så nogle af gæsterne er indlogeret på Tønderhus.

Han fortæller, at gæsterne kommer fra hele landet, og aldersmæssigt kalder han gæsterne for et voksent publikum.

- De helt unge er her ikke. Rigtig mange kommer som et par, og så er der nogle, hvor de er et mindre selskab sammen, siger kroejeren.