Nyt vindmølleprojekt bringes i spil ved Rejsby

For to år siden kasserede et flertal i byrådssalen i Tønder planerne om en stor vindmøllepark ved Lundsmark-Haved øst for Rejsby. Med den lokale borgerforening som primus motor genfremsendes projektet i en revideret udgave, hvor de oprindelige 29 vindmøller nu er blevet til 18. Der er indkaldt til informationsmøde på onsdag.

De oprindelige planer om at rejse 29 store møller ved Tønder Kommunes nordlige grænse blev skudt ned i februar 2017. Nu, godt to år senere bringes et nyt og revideret projekt i spil.

REJSBY: Et nyt vindmølleprojekt med formentlig dertilhørende debat er under opsejling i Lundsmark-Haved området øst for Rejsby.

"RVB - Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns" har indkaldt til orienteringsmøde om det nye vindmølleprojekt onsdag klokken 19 på Rejsby Europæiske Efterskole.Her vil der blandt andet være oplæg fra tidligere kommunaldirektør Niels Johannesen, ligesom RVB vil fortælle om de økonomiske støttemuligheder og kompensationer i forbindelse med projektet. Næstformand for Sæd-Ubjerg lokalråd, Lars Thomsen, er inviteret til at tale under overskriften: "Vindtved - et år efter seks møller blev rejst". Hvis projektet med de 18 planlagte møller realiseres, vil den årlige el-produktion ifølge projektmagerne dække omkring 90 procent af el-forbruget i hele Tønder Kommune.

Bekymringerne og protesten mod det tidligere vindmølleprojekt i Haved-Lundsmark øst for Rejsby var en medvirkende årsag til, at projektet blev taget af bordet. Nu er det - i en revideret udgave - bragt i spil igen. Foto. Uwe Iwersen

Info-møde

Foreningen har indkaldt til et informationsmøde onsdag aften, og her vil de fremmødte blive præsenteret for et udspil, hvor de oprindelige 29 vindmøller er reduceret til 18. De bliver med en højde på 186 meter til gengæld noget højere end de, der var i spil for to år siden.

- I projektet bliver der radikalt gjort op med den hidtidige model, hvor få fik for meget, og mange fik for lidt. Sammen med lodsejerne har vi lavet en fair model, hvor dem, der skal bo i nærheden af møllerne bliver tilgodeset, og vindmøllerne vil i rigtige mange år kunne yde et stort og mærkbart tilskud til lokal udvikling - både i nærområdet og i hele kommunen, påpeger Svend Ole Gammelgaard.