Nyt udspil: Arbejdsgruppe vil råde bod på erhvervs-rod

Tønder Erhvervsråd har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde på at genetablere et tværgående erhvervssamarbejde i kølvandet på Tønder Vækstråds sammenbrud.

Gruppens mission lyder er at samle trådene ovenpå Tønder Vækstråds sammenbrud i kølvandet på, at udviklingsdirektør Lene Grønning fratrådte sin stilling for godt en måned siden.

- Vi skal samle trådene. Det er ikke holdbart, at parterne i sagen bliver ved at sidde i hver deres hjørne og taler om hinanden. Vores mission skal lykkes. Der er intet alternativ.

Møde i maj

- Tønder har brug for en ny måde at samarbejde på i fremtiden, siger Marianne Rosalie Kalb, og understreger, at Tønder her er geografisk defineret som hele Tønder Kommune og at "vi" samlet set skal opfattes som erhvervslivet generelt, i turismen og detailhandlen, i de frivillige foreninger, i lokalråd, borgerråd, i det kommunale, i kultur- og kunstverdenen, i sporten og så videre.

- Arbejdsgruppen lægger op til at samle parterne om bordet igen. Alle får mulighed for at blive hørt og inddraget, og derfor håber vi, at man vil sige ja tak til den mødeinvitation, der snart er på vej til møder i maj, siger Marianne Kalb.