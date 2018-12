Nyt toilet skal hjælpe tissetrængende vandrere

Emmerlev Klev: Efter nytår kan vandreglade mennesker på tur i naturen og på den nye Marsksti omkring Emmerlev Klev ånde lettet op. De behøver nu ikke længere knibe og holde på vandet, når de er på tur i naturen. Der er nemlig nu igen, efter adskillige år, adgang til et offentligt toilet på det naturskønne sted.

Det er indehaver af Emmerlev Klev Strandhotel, Peter Bergmann Linnet, der har sørget for, at man igen kan komme på toilettet på stedet.

- Det kom sig af, at jeg var lidt træt af, at folk løb rundt ved huset, og vi blev forstyrret af folk, der spurgte, om de måtte låne toilettet. Og med den nye sti, der nu er kommet, kommer der endnu flere folk. Så jeg lavede en aftale med Tøndermarsk Initiativet om, at man kunne gå over min jord med stien, men at de så skulle stille en toiletvogn op, forklarer Peter Bergmann Linnet.

Peter Bergmann Linnet skal nu sørge for, at toilettet bliver vedligeholdt og rengjort. Men det gør han gerne.

- Det er mit toilet, så jeg bestemmer sådan set, om det skal være det. Men det vil jeg gerne have, at det er. Der skal være et toilet, for det er der behov for, konstaterer Peter Bergmann Linnet.