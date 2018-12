Nyt sundhedsprojekt kan blive udbygget

Tønder Kommune har ansøgt om midler til at udbygge et nyt sundhedstilbud på hjul, som snart kommer på gaden. Tanken er at bygge flere funktioner på sundhedsbussen.

TØNDER KOMMUNE: I slutningen af september faldt første del af Tønder Kommunes nye sundhedsprojekt på plads. Projektet, der hedder "Sundhed på hjul", blev tildelt 2,8 millioner kroner i september. Penge, der skal gå til at konstruere en ny sundhedsbus, som vil blive bemandet af en fysioterapeut og en kandidat i idræt. De to ansatte er nu fundet, og projektet skal være med til at sætte fokus på forebyggelse og vigtigheden i at få bevæget sig.

Men det er ikke enden på det to år lange projekt, som netop er sat i gang. Det kan nemlig få en overbygning, som der nu er søgt yderligere midler til.

Tanken er nemlig, at det rullende sundhedstilbud ikke blot kan blive et tilbud om bevægelse og forebyggelse, men også en god metode til at forebygge type II-diabetes. Derfor er ansøgningen om midler til en anden del også et ønske om at bygge videre på idéen, forklarer sundhedsudvalgsformand Irene Holk Lund (V).

- Projektet er lige sat i gang. Vi fik de 2,8 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til at sætte projektets første del i gang, og siden ønskede vi os naturligvis at kunne bygge videre på det. Der er kommet en ny pulje siden, og det er den, vi nu har søgt. Her har vi søgt om at kunne udvide tiltaget med "Sundhed på hjul", så der også indgår forebyggelse af type II-diabetes såvel som et supplement i hjælpen til de, der er kronisk syge af det.