Nyt samarbejde forbinder Tønder Kommune med SOSU-uddannelse

Et nyt praktisk og fagligt samarbejde mellem SOSU Syd i Aabenraa og Tønder Kommune er godt på vej. Det skal dels give uddannelsen et løft, men der er også langsigtede ambitioner om, at Tønder Kommune på sigt kan få flere SOSU-assistenter på baggrund af samarbejdet.

TØNDER KOMMUNE: Tønder Kommune har ifølge statistikken en kommende udfordring med at skaffe nok social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere i de kommende år. Det er baggrunden for et nyt samarbejde, som netop er kommet på plads mellem Tønder og Aabenraa Kommuner, for sidstnævnte har SOSU Syd.

Målet er, at man med det nye samarbejde kan sikre, at uddannelsen såvel som rekrutteringen bliver stærkere fremadrettet.

Det glæder formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune, Irene Holk Lund (V), at aftalen er faldet på plads, for det er med til at sikre uddannelsens dækning og niveau fremadrettet:

- Det centrale er, at vi har udfordringer i at skaffe social- og sundhedsassistenter samt hjælpere i pleje og psykiatri, og derfor er den her aftale vigtig. Den sætter fokus på, at vi skaffer de rette medarbejdere, og på den måde er det fantastisk, at vi kan samarbejde med SOSU Syd, forklarer hun og uddyber:

- Samarbejdet vil blandt andet gøre det muligt, at vi bedre kan vise, hvad sådan en uddannelse indeholder. Det er godt i forhold til at rekruttere nye studerende. Velfærdsteknologien fylder for eksempel rigtig meget i branchen i dag, og det praktiske element i det kommer blandt andet til at spille en central rolle i uddannelserne.