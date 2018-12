Nyt menighedsråd er trukket i arbejdstøjet

Elsemarie Dam-Jensen er til dagligt overinspektør ved museet i Tønder. Hun overtager formandsstolen efter Britta Larsen, der ikke genopstillede ved efterårets fredsvalg. Valget resulterede i en stor udskiftning, idet kun to af de dengang siddende syv medlemmer af menighedsrådet blev genvalgt. Ud over Elsemarie Dam-Jensen var det Svend Egelund Rasmussen.

Opgaverne blev fordelt således, at Elsemarie Dam-Jensen blev udpeget til formand, næstformand blev Karen Andresen, som kasserer og kontaktperson blev valgt Kjeld Outzen, mens Svend Egelund Rasmussen fik opgaven som formand for valgbestyrelsen.

Det første arrangement

Menighedsrådet tiltrådte officielt 1. søndag i advent og har allerede holdt sit første ordinære møde.

Den første opgave bliver afviklingen af det populære helligtrekongers-arrangement på Løgumkloster Refugium i begyndelsen af det nye år.

- Menighedsrådet ser frem til at gå i gang med opgaverne. Der er nok at tage fat på i et sogn som Løgumkloster. Det tidligere menighedsråd har gjort en stor indsats, så der er noget at leve op til, siger Elsemarie Dam-Jensen i en udsendt pressemeddelelse.