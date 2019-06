Nyt løfte: Envo bliver færdigt til september 2020

Envo-direktør Bo Asmussen er ved at være klar til at genoptage arbejdet i Solvig. Her ses han ved byggestarten med projektchef fra Per Aarsleff, Peter Nordheim - der siden måtte betale en stor erstatning i en voldgiftssag - storinvestor i midten, Jose Cartellone, prins Joachim og afdøde Tønderborgmester Laurids Rudebeck (V). Arkivfoto: André Thorup

Envo Biogas Tønder sætter atter spaden i jorden efter voldgiftsafgørelse i januar. Her blev Envo tildelt 84 millioner kroner i erstatning fra entreprenør Per Aarsleff A/S. Envo-direktør lover, at anlægget er klar til drift i september 2020.

SOLVIG: Arbejdet med at bygge Envo Biogas Tønder blev sparket i gang med hjælp fra en gravko og blandt andre tidligere borgmester Laurids Rudebeck og prins Joachim i september 2014. Dengang var det meningen, at anlægget skulle stå fiks og færdigt i december 2015. Men sådan skulle det ingenlunde komme til at gå. Efter en langstrakt voldgiftssag mod Per Aarsleff A/S blev Envo-anlægget ved Tønder i januar i år tilkendt en erstatning på 84 millioner kroner. Umiddelbart herefter forlød det, at man ville gå i gang med arbejdet med det samme. Men nu er sommerferien ved at lægge en dæmper på aktiviteter landet over, og der er stadig ikke noget byggeri i gang for enden af Midtmosevej. Men nu skulle der igen være lys for enden af den meget lange tunnel.

Envo Biogas Tønder Offentligheden blev første gang præsenteret for Envos planer i 2012.



Anlægsarbejdet blev påbegyndt i september 2014, og den var det planen, at anlægget skulle være klar til drift i december 2015.



Envo Biogas Tønder skal hvert år bruge 930.000 ton biomasse til fremstillingen af biogas.



Af de 930.000 ton udgør 700.000 ton husdyrgødning, som hentes i en radius af 25 kilometer fra Solvig.



De resterende 230.000 ton skal bestå af energiafgrøder og industriaffald.



Anlægget får ifølge de foreløbige meldinger 40-45 ansatte - heraf udgør chauffører 25-30 mand.



Budgettet på Envo Biogas Tønder er cirka 550 mio. kr.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Envo Biogas Tønder har længe ligget øde hen. Nu er der udsigt til, at der igen kommer gang i byggepladsen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Svarer ikke telefonen Direktør for Envo Danmark og dermed også Envo Biogas Tønder, Bo Asmussen, fortæller, at Envo lige nu er ved at gennemgå tegningsmaterialet, som er overdraget fra Aarsleff. Byggeprojektet, der er budgetteret til 550 millioner kroner, vil snarest efter sommerferien blive genoptaget. - Spørgsmålet om rådgiver er afklaret. I slutningen af september eller i begyndelsen af oktober starter vi byggeriet op igen, siger Bo Asmussen til det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger. JydskeVestkysten har forsøgt at komme i kontakt med selvsamme Bo Asmussen, men selv om avisen har ringet seks på hinanden følgende hverdage og lagt beskeder på Envos kontor, har Bo Asmussen ikke reageret på de mange henvendelser.

Gas til Tønder Storinvestor Jose Cartellone har oprettet firmaet Cartellone Denmark A/S som med hjælp fra danske firmaer skal færdiggøre Envo-anlægget. Bo Asmussen oplyser, at 10-15 procent af anlægget er bygget færdigt. Til Der Nordschleswiger fortæller Bo Asmussen, at man ikke forventer at skulle rive noget af det fejlbehæftede materiale ned. Det kan udbedres og repareres uden at gå drastisk til værks. Selvom arbejdet i Solvig har stået stille i siden november 2015, forventer Bo Asmussen ikke, at det bliver noget problem at skaffe råmaterialet til biogasproduktionen. Der er i øvrigt indgået aftaler med Dong - nu Ørsted - og Dansk Gas Distribution om at aftage gassen. Her er der dog en mindre ændring. Det var tidligere meningen, at gassen fra Solvig skulle distribueres ud i naturgasnettet, men når anlægget er i drift, sendes gassen direkte til ud forbrugerne i Tønder. - I januar betalte vi 20 millioner kroner til en tilslutning. Det ville man ikke gøre, hvis vi ikke ville bygge, siger Asmussen til Der Nordschleswiger, der også citerer Envo-direktøren for at love, at anlægget er færdigt og klar til ibrugtagning til september næste år.