Sommetider skal man starte med et blankt stykke papir. Det har FC Sydvest på mange måder gjort gennem sommerpausen. Et væld af nye og etablerede spillere udgør den trup, som cheftræner Hans Henrik Andreasen lørdag tager hul på den nye sæson med.

- Det bliver totalt godt. Vi har et hold på 22-23 spillere nu, og alle går ud og giver den fuld gas for at komme i startopstillingen, så vi er bestemt fortrøstningsfulde. Man kan så sige, at spillerne ikke har haft meget træningstid sammen, men jeg tror relationerne kommer hurtigt, når de først får spillet. Jeg vil sige, at det klart er det stærkeste hold, vi har haft. Topniveauet er hævet helt vildt i forhold til, hvad vi har haft, og med ekstra spillere på de fleste pladser får vi en helt anden bredde.

FC Sydvest klarede som bekendt skærene, og derfor har man til den nye sæson været ude i en stor jagt på både unge og erfarne kapaciteter til at skabe en trup, som sportschef Flemming Jordt ikke tøver med at kalde den stærkeste FC Sydvest til dato.

TØNDER/BREDEBRO: Bankparken er klar - og det er holdet også. Lørdag blænder FC Sydvest 05 op for en ny sæson i 2. division, og denne gang bliver det med alle tiders stærkeste hold for de hvidblusede.

Premierekampe er altid svære, for du ved aldrig rigtigt, hvor du står som hold. Vi har spillet færre kampe i optakten end for eksempel AB, men det er en klub, vi gerne vil måle os med. Og jeg håber da også, at vi kan udfordre dem.

- Vi lærte rigtig meget af at skulle kæmpe for livet i sidste sæson, men vi skal frem i bussen, og det bevidner vores trup til i år også.

- At stress-teste er vist så moderne... Ej, det var i hvert fald en stress-test, vi var ude i ved sæsonafslutningen, men man må konstatere, at det er en løbende proces at udvikle en fodboldklub. Der er sket en kæmpe udvikling fra vi startede og til nu - og kravene vokser bare hvert år, siger Thorsten Simonsen.

Morten Beck er blandt de nye på FC Sydvest, og har da også sine rødder i Skærbæk. Beck har erfaring med til FC Sydvest fra både ind- og udland. For SønderjyskE fik han 44 kampe i Superligaen, og har senest spillet i islandsk fodbold for KR Reykjavik. Her var han senest både på årets hold i den islandske liga og blev kåret som årets spiller i den islandske hovedstadsklub. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Meget at arbejde med

Udover truppens mange forlængede kontrakter, så er der også en stribe nye spillere klar til at tørne ud for FC Sydvest i år.

Det gælder blandt andet den tidligere ungdomsspiller fra FC Midtjylland og Esbjerg fB, David Easter, samt Deniz Korkmaz, der ligeledes kommer fra Esbjergs ungdomsrækker samt mere lokale kræfter i form af et comeback til FC Sydvest for Kasper Sørensen samt Morten Beck, der stammer fra Skærbæk og blandt andet har 44 superligakampe for SønderjyskE på CV'et.

Det er i det hele taget en trup, som cheftræner Hans Henrik Andreasen ser frem til at få spillet sammen.

- Vi har ikke trænet så længe som de andre hold, så jeg tør godt love, at vi ikke topper i den første kamp mod AB. Men vi har et fint kampprogram her i begyndelsen, blandt andet er sæsonens anden kamp mod OKS i pokalturneringen, og det ser jeg som en god mulighed for at få set flere spillere an, fortæller han.

Samtidigt mener Andreasen også, at det bliver et stort aktiv for holdet, at der er kommet flere spillere med elitebaggrund ind.

- Vi kan jo ikke vælge spillere fra øverste hylde hele vejen, så vi er bevidste om, hvad det er for et hold, vi har fået samlet. Men det bliver helt klart spændende at få samlet holdet og få løst opgaven med så mange nye. Der vurderer jeg, at det bliver godt, at mange har en elitebaggrund, for det kan være med til at løfte alle de lokale drenge også.