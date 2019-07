Som et led i områdefornyelsen i Løgumkloster er der blevet anlagt nyt fortov på Markedsgade. Dybe riller i fortovet har dog gjort det svært for gangbesværede at passere, men en løsning er på vej, lyder det.

LØGUMKLOSTER: Et bump på vejen.

Sådan kan det nye fortov på Markedsgade i Løgumkloster beskrives for kørestolsbrugere og andre gangbesværede. Riller i fortovet, som skal lede regnvand væk, er nemlig så dybe, at hjul på for eksempel kørestole og rollatorer rammer ned i rillerne, så det er svært at køre hen over dem.

Det viser en video, som formanden for Handicaprådet i Tønder Kommune, Jens Petersen, tilbage i slutningen af maj lagde op på sin Facebook-profil. Han var ude at afprøve det nye fortov, efter han var blevet kontaktet af en bekendt fra Løgumkloster, som mente, at fortovet var værd at se nærmere på for Jens Petersen, der udover at sidde i handicaprådet beskæftiger sig med universalt design.

- Det dur ikke. Jeg kan med det samme se, at det ikke er nogen smart løsning. Jeg forsøger ganske normalt at køre over dem, og kørestolen stopper fuldstændig brat op, og jeg taber også min kamerataske, lyder konklusionen fra Jens Petersen.