Nyt dige trænger til en kærlig hånd

Forårets nedbør og højvande i Vidåsystemet kulminerede den 18. marts og efterlod sig blandt andet skader på diget på nordsiden af Nørresø. Billedet her er fra Vidåen ved Lægan, hvor vandstanden nåede op på næsten 1,50 meter over normalen. Foto: Uwe Iwersen

Hurtigt og let

Arbejdet på nordsiden af Nørresøen er ikke en del af Tønder Kommunes faste å-digeprogram, hvor der hvert år er afsat et beløb til løbende istandsættelser. I år foregår de langs digerne ved Galgestrøm i Tønders østlige udkant.

Forårets højvande, der kulminerede 18. marts, medførte flere steder vandstande på over 1,50 meter over normalen. På udsatte steder var å-vandet ved at skylle over digekronerne.

Brand & Redning Sønderjylland indførte en overgang et forhøjet beredskab, og der blev blandt andet kørt sandsække ud til de mest kritiske digeafsnit,

I forbindelse med det forestående arbejde ved Nørresøen kan motionister og naturelskere stadig gå turen fra Papegøjestien og til Lægan på det sydlige dige. - Vi håber, at arbejdet går hurtigt og let, så vi igen kan åbne op for diget, som vi ved, mange nyder godt af, skriver Tønder Kommune i en udsendt pressemeddelelse.