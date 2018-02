Nyt bassin klar til at suge vand til sig

I forbindelse med separering af kloak- og regnvand i Bredebro, er der etableret et nyt vandreservoir tæt på Brede Å.

BREDEBRO: Et nyt vandreservoir er klar til at suge til sig af regnvandet fra Bredebro.

Reservoiret er anlagt af Tønder Forsyning i forbindelse med adskillelsen af regn- og kloakvand i Bredebro. Direktør for Tønder Forsyning, Bo Ludvigsen, oplyser, at cirka halvdelen af byen har fået separeret vandet siden sidste sommer, og at arbejdet ventes færdigt i løbet af april eller maj i år.

Vandreservoiret kan rumme 1200 kubikmeter og er anlagt af flere årsager. Blandt andet skal det sikre, at vandet stille og roligt ledes ud til den nærliggende Brede Å.

- Reservoiret skal dels sørge for, at der ikke går hul på brinken, hvor vandet skulle være ledt ud, og dels sikre, at vandet ledes ud, så det ikke ødelægger gydesteder i Brede Å. Kort og godt skal reservoiret begrænse den hydrauliske belastning, fortæller Bo Ludvigsen.