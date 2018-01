Nyopstillet sten udsat for hærværk

Den rejste sten med budskabet "Bekæmp Nazismen og Kainsyndromet", der står i hjertet af grænselandsbyen Sæd, er blevet overhældt med maling. Manden bag stenen, Christian Mylin, kalder det et angreb mod ytringsfriheden. Formanden for lokalrådet, Hanne Frisk, ærgrer sig.

SÆD: En eller flere ukendte personer må bogstaveligt talt have set rødt: Den nyopstillede sten med inskriptionen "Bekæmp Nazismen og Kainsyndromet" i grænselandsbyen Sæd har været udsat for hærvæk.

Torsdag henvendte manden bag stenen, Christian Mylin, Esbjerg, sig til politiet i Tønder og anmeldte, at ukendte gerningsmænd havde overmalet stenen med rød farve. Christian Mylin kalder hærværket et angreb mod ytringsfriheden.

- Det er næsten som i København. Skal man virkelig betale beskyttelsespenge for at slippe for hærværk. Jeg håber, at politiet får fat i vedkommende. Han må jeg føle sig ramt af budskabet eller har skyldsfølelser, siger Christian Mylin.

Han opdagede hærværket under en visit i Sæd sidste weekend. Allerede da han opstillede stenen kort før jul følte han sig generet, og anmeldte trusler fra to navngivne lokale personer. JydskeVestkysten har siden talt med den ene, der afviser trusler, men erkender, at have sagt, at Christian Mylin ikke er rigtig klog.

- Og det står jeg ved, sagde den anmeldte.