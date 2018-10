Nygifte var bange for voldsmand

Et nygift pars vidneforklaring om en sag om grov og hensynsløs kørsel i Tiset ved Gram foregik under særlige omstændigheder i retten i Sønderborg.

SØNDERBORG/GRAM/TOFTLUND: To nygifte var bestemt ikke trygge ved situationen, da de skulle afgive deres vidneforklaringer efter at have overværet grov og hensynsløs kørsel i Tiset ved Gram den 5. maj ved 22.30-tiden.

De havde fra deres adresse set og hørt en personbil køre hasarderet gennem byen flere gange, og da bilisten parkerede ved naboen, ville de fortælle den 19-årige fører, at han skulle se at køre ordentligt. Det udviklede sig til en livsfarlig situation, da han vendte tilbage:

Den 19-årige kørte op på fortovet, hvor ægteparret var tæt på at blive ramt.

- Havde jeg ikke trukket hende til siden, var hun blevet ramt, forklarede manden i retten. En 23-årig mand, som var på besøg hos ægteparret, løb hen til bilen og smadrede en siderude med et bat. Det fik den 19-årige til at råbe, at han ville ringe efter en 30-årig mand, der er kendt i Gram, og tidligere er dømt for grov vold.

- Vi fik at vide, at han er psykopat, forklarede den skræmte kvinde. Den 30-årige kom senere og spurgte ved naboen om han havde en styrthjelm. Det hørte de gennem en hæk. De var ikke i tvivl om, han skulle bruge styrthjelmen til maskering, når de skulle have fat i den 23-årige, der smadrede en siderude.

- To af vores børn så den forsøgte påkørsel fra vinduet. De var skræmt fra vid og sans, forklarede kvinden. Hun frygtede for familiens liv, når de skulle møde den 30-årige. Derfor skulle den 30-årige i lytterum, og hans familiemedlemmer skulle forlade retssalen, fordi de kunne sidde og lytte til, hvad der blev sagt.