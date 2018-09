Nye tider: Politiske reserver indkaldes med kort varsel

Ved at åbne for indkaldelse af suppleanter med kort varsel er der en forventning om, at alle stole i byrådssalen i Tønder vil være optaget under de månedlige møder i kommunalbestyrelsen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Der er bred enighed i byrådssalen i Tønder om at ændre reglerne, så det bliver lettere at indkaldte stedfortrædere til møder i kommunalbestyrelsen. Ordningen virker på regionsniveau, og i Tønder vil både Enhedslisten og Venstre kunne gøre brug af den i septembermødet.

TØNDER: Der skal fremover være længere mellem tomme stole i byrådssalen i Tønder. En enig kommunalbestyrelse har besluttet at se bort fra en bestemmelse i styrelsesloven, der gør, at en valgt politiker skal melde mindst en måneds fravær, før der åbnes for indkaldelse af en suppleanter. Det betyder, at partier nu med kort varsel, faktisk helt op til timerne før et møde i byrådssalen, kan bede borgmesteren om at ringe til en stedfortræder og invitere vedkommende til at være med. Det var socialdemokraterne, der tilbage i maj stillede forslaget om at se nærmere på indkaldelsesreglerne. De har vist deres værd andre steder. - Fra regionen har vi kun gode erfaringer. Det styrker demokratiet, når alle stole er besat, sagde Peter Christensen (S), der har en fortid som medlem af Regionsrådet og i øvrigt er initiativtager til forslaget.

Ø-mand indkaldes Den nye ordning gælder fra og med kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. september. Det første parti, der benytter sig af den nye mulighed, er Enhedslisten (Ø). Partiets enlige kommunalpolitiker, Holger Pedersen, har meddelt, at han på grund af en udlandsrejse er forhindre i at deltage i mødet. I stedet åbner de nye møderegler for, at partiet kan indkaldte førstesuppleanten Claus Højsgaard, der altså står overfor sin politiske debut på netop det kommunalbestyrelsesmøde, hvor næste års budget fremlægges til førstebehandling. Også Venstres Anita Uggerholt Eriksen har meldt ud, at hun er forhindret i deltage i mødet den 27. september. Det giver Venstre mulighed for at indkalde førstesuppleant Niels Dahlmann fra Bredebro. Han ved i givet fald, hvad der venter, da han har været medlem af kommunalbestyrelsen i forrige periode.