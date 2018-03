Nye tanker på bordet i Toftlund

Toftlund: I Toftlund er distriktsskolen og det lokale erhvervsliv gået sammen om samarbejdet "Partnerskab for Fremtiden", og i dette regi mødtes skolebestyrelse og lokale virksomheder forleden - det andet møde af sin slags.

- Det gik rigtig fint. Vi var 32 deltagere fra alle mulige forskellige virksomheder i Toftlund og Agerskov, fortæller Helle Søe, der er vicedistriktsskoleleder i Toftlund.

Skolen har i dag en erhvervslinje med 25 elever, hvor eleverne kommer i praktik, og der har været afholdt en jobmesse.

På mødet forleden fortalte to elever fra erhvervslinjen om, hvordan det er at være på linjen, og skolens bestyrelse og erhvervslivet så på, hvad der fungerer godt i samarbejdet, og hvad der skal forbedres.

Og så så man på, om der var nye idéer.

- Det vi kom frem til, det var, at det kunne være spændende at begynde at tage Høllevang - vores specialskole - med ind i vores erhvervslinje. Der er også nogle af de elever, der måske kunne have glæde af den her erhvervslinje, fortæller Helle Søe.