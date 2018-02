Nye navne på festivalen

The Mavericks (USA), The Lone Bellow (USA), Colter Wall (CAN), B. B. King Tribute feat. Mike Andersen, Shaka & James Loveless, Otis Grand, Thorbjørn Risager, Henrik Freischlader samt band (DK, USA, D), Mike Andersen (DK), Oysterband (UK), David Ramirez (USA), Melissa Horn (SE), The Secret Sisters (USA), William Crighton (AUS), Jeffrey Foucault (USA), Dusty Heart (USA), Skerryvore (SCO), MICHAEL FALCH og DÈT BAND (DK), Cóig (CAN), 3Hattrio (USA), The Bros. Landreth (CAN), Joey Landreth (CAN), Sharon Shannon (IRL), Vishtén (CAN), Annika Aakjær (DK), Ímar (SCO/IRL), Michael McGoldrick, John McCusker & John Doyle (SCO/IRL/UK), The Chair (SCO), Luke Winslow-King (USA), Darlingside (USA), Anne Linnet (DK), Sam Kelly & The Lost Boys (UK), Caamp (USA), The Brother Brothers (USA), Tyler Childers (USA), Irish Mythen (IRL), Gordie MacKeeman and His Rhythm Boys (CAN), Tide Lines (SCO), DR Big Band & Basco (DK), The Dead South (CAN), Tami Neilson (CAN/NZ), Allan Taylor (UK), All Our Exes Live In Texas (AUS), FolkBALTICA Ensemble (D, DK), Romengo (HU), Skipinnish (SCO).Tønder Festival foregår i år den 23., 24., 25. og 26. august.

Eneste danske koncert

The Mavericks blev dannet i 1989 og fik snart ry for at være et dygtigt liveband. Op gennem 90'erne udgav de en stribe album, opnåede fine hitlisteplaceringer og modtog adskillige priser - blandt andet en Grammy i 1995. Singlen "All You Ever Do Is Bring Me Down", hvor tex-mex-stjernen Flaco Jiménez medvirkede, slog godt an, og også "Dance The Night Away" (1998) blev et gedigent hit. Bandet blev opløst i 2004, og sanger, guitarist og sangskriver Raul Malo gik solo. I 2012 fandt The Mavericks sammen igen, udgav nyt album og viste, at en gendannelse ikke behøver at handle om at ride på fortids storhed. Nye sange, masser af kreativitet og musikalsk overskud sendte bandet af sted på lange turneer verden over de følgende år. Seneste album er "Brand New Day" fra 2017 som i år var nomineret til en Grammy.

Bandet spiller torsdag aften under festivalen sin eneste danske koncert i 2018. /aki