Nye kræfter: FC Sydvest henter engelsk forstærkning

Silas Songani og Joe Guinchard er klar til at tørne ud for FC Sydvest 05 allerede i weekendens kamp. Her går turen til Odense-forstaden Dalum og en vigtig udekamp mod Dalum IF. Foto: Niklas Majgaard

FC Sydvest 05 har sat alle sejl til i denne sæson i bestræbelserne på at fighte med i den helt spidse ende af 2. division. Mange nye spillere er kommet til, men til trods for, at bolden allerede ruller i 2. division, så har to sponsorer nu sikret endnu et nyt navn.

BREDEBRO/TØNDER: FC Sydvest 05 præsenterede onsdag endnu et nyt ansigt til årets hold. Samtidigt er der også en fortsættelse af samarbejdet med én af holdets etablerede kræfter på plads. Nye - i form af den engelske venstre back Joe Guinchard - men også etablerede kræfter i form af Silas Songani, som tager en ny tørn for FC Sydvest. Både Guinchard og Songani er klar til kamp - og er foreløbig på kontrakt frem til vinterpausen.

FC Sydvests sæson hidtil Efter to kampe i 2019/2020-udgaven af 2. division ligger FC Sydvest 05 nummer seks i divisionens gruppe 2. Holdet er indtil videre noteret for de tre point, det blev til, da Næsby forleden blev besejret med 3-2.



Lørdag går det løs på udebane, når FC Sydvest gæster Dalum IF i Odense - det er lørdag klokken 14.

Fra England - via USA - til Sydvestjylland For Joe Guinchard er alt nyt i FC Sydvest. Englænderen tager hul på et nyt eventyr efter en fodboldopvækst i ikke bare én, men to hæderkronede engelske klubber i form af Reading FC og siden hen Millwall. Herefter tog Guinchard til USA for at studere, men holdt fodboldambitionerne kørende i Mississippi hos Port City FC. Her vandt holdet 2018-mesterskabet i Gulf Coast Premier League, og senest udmærkede Guinchard sig også ved at blive kåret til en af de 11 spillere i 2019-sæsonens "Best XI". Men nu står der FC Sydvest på skemaet, og det er en opgave, den unge englænder ser frem til. - Jeg vil gerne fortsætte min karriere, og ser frem til at kunne gøre det her. Det hele kom i stand, fordi jeg blev spottet af Henrik Madsen i USA, og siden kom det her i stand. Der er selvfølgelig lidt en indstigning på det hele her, for sproget er svært og så videre. Men jeg føler mig absolut velkommen, og gutterne har taget rigtig godt imod mig. Nu ser jeg frem til at få den første kamp, for min spilletilladelse er først lige kommet i stand, siger han med et smil.

Afgørende opbakning Det er en glad Thorsten Simonsen, der som formand for FC Sydvest 05 atter kan sætte et nyt navn på holdet. - Vi er ekstremt glade for den flotte opbakning, som Pro Tech og Sparekassen Bredebro har vist os her. Det er helt afgørende for os, hvis vi skal kæmpe med i den sjove ende af tabellen - og det er jo vores mål, forklarer Thorsten Simonsen og fortsætter: - Vi er glade for at kunne fortsætte med Silas. Han kender klubben godt og er en spiller fra øverste hylde, som sidste sæson viste, at der er mål i støvlerne. Samtidig har vi oplevet en god lokal støtte på udebane, kan man sige. Det begyndte med Henrik Madsen, som selv tog på college og han fandt Joe, og han har sat det i værk for os. De to sponsorer ser frem til at se, hvad holdet kan udrette i år. De ventede på et godt oplæg - og det fik Keld Riddersholm Nielsen, Sparekassen Bredebro, og Klaus Jakobsen, Pro Tech, til at slå til. - Da vi forlængede vores aftale, sagde vi, at FC Sydvest gerne måtte sige til, når der var noget spændende på vej - og det mener vi bestemt, at vi har fundet her, forklarer Keld Riddersholm Nielsen. Klaus Jakobsen tilføjer, at det lokale islæt vejer tungt, og at det er baggrunden for hans satsning på Guinchard og Songani.