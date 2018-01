Nye festival-navne spiller kun på Tønder Festival

The Lone Bellow har fået et entusiatisk publikum også i Danmark. PR-foto

Publikum kan glæde sig til at genhøre og gense flere kunstnere, som indenfor de sidste år har gjort indtryk.

Tønder: Der er americana, blues, bigband og skotsk folkrock i vente i Tønder, hvor festivalen nu offentliggør yderligere en række navne til årets koncerter; nemlig The Lone Bellow, Colter Wall, Tide Lines, DR Big Band & Basco og en B. B. King Tribute-koncert. For dem alle bliver Tønder eneste danske festivalkoncert. Årets festival åbnes torsdag 23. august af DR Big Band sammen med et af dansk folkemusiks flagskibe, kvartetten Basco. I løbet af festivalen vil man også kunne møde danske Mike Andersen og band. Mike Andersen dukker også op i en anden sammenhæng, nemlig som musikalsk vært for en unik og eksklusiv tribute-koncert for den amerikanske bluesguitarist og sanger B.B. King, fortæller festivalen i en pressemeddelelse. Et særligt band er sammensat til lejligheden, og publikum kan glæde sig til en række gode solister: Shaka & James Loveless, Thorbjørn Risager, Otis Grand og Henrik Freischlader.

Gensyn med flere "The Lone Bellow" fra Brooklyn i New York har allerede flere gange har optrådt i Tønder og høster roser for kombinationen af energisk country og afdæmpede sange med indlevelse og poesi. 22-årige canadiske Colter Wall spiller udsolgte koncerter i USA og Canada og giver et stærkt bud på folk, bluegrass og country. Colter Wall gav sin første koncert i Danmark på Tønder Festival sidste år. Mike Andersen er blues- og soulsanger af international klasse, og kommer med sit band bestående af Kristian Fogh, tangenter, Jens Kristian Dam, trommer, Kristian Kold, bas, og Johannes Nørrelykke, guitar. Tami Neilson væltede Tønder Festival 2017 med et udadvendt show, power og countrystemning af den gode, gammeldags slags.