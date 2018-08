Nybagt bedstefar rendte ikke af pladsen

- Det er klart. Men vi har arbejdet så intenst på det her projekt i et halvt år nu, så jeg ville også rigtig gerne have kulminationen på det hele med.

- Min datter Carina fødte i onsdags på Hvidovre hospital, så jeg skulle egentlig være i Hvidovre for at besøge hende og barnet. Men det må jeg gøre i morgen, lyder det fra Jørgen Jacobsen kort efter, at de 3000 skriggule plastikænder er blevet sluppet løs til ræs i Vidåen.

Alligevel valgte Jørgen Jacobsen at udskyde mødet med sit første barnebarn, fordi han som formand for Foundation-udvalget i Rotary Tønder gerne ville være med, da klubbens søsatte sit store projekt med anderæs i Vidåen.

Tønder: Det er skelsættende at blive bedstefar for første gang.

Rotary Tønder arrangerede anderæset, der fandt sted i Vidåen lørdag.3000 plastikænder er solgt til byens borgere, samt 40 sponsorænder, der er solgt til de forretningsdrivende. Ænderne blev sat ud i Vidåen, og der var præmier til køberne af de hurtigste ænder. Hos sponsorænderne var det Hans Iversen og Søn, der løb af med sejren og præmien på de 1000 kr. til Hotel Tønderhus. Hos de 3000 "almindelige" ænder var det and nummer 3111, der vandt, og ejermanden kan nu glæde sig over præmien på 5000 kr. Udover hovedpræmien var der gevinst til de følgende 60 ænder. Alle numrene på vinderænderne kan ses på Rotary Tønders hjemmeside. Overskuddet fra anderæset går til Julemærkehjemmet i Kollund.

- Det er et stykke tid siden, at vi har haft større aktiviteter, så anderæset har været lidt særligt, forklarer han.

I øjeblikket er det ham, der sidder i spidsen for Foundation-udvalget, der står for aktiviteter, der skal samle penge ind til de gode formål.

Mange timers arbejde

Jørgen Jacobsen og de andre Rotary-folk har således lagt mange kræfter i anderæset, hvor 3000 ænder er solgt til fordel for Julemærkehjemmet i Kollund. Så han har brugt mange frivillige timer på at få projektet sat i søen.

- Vi har brugt rigtig, rigtig meget tid. Jeg tør slet ikke gætte på, hvor meget tid, vi har brugt. Men sådan er det altid, når man giver sig i kast med noget nyt. Så kommer der altid noget uforudset. Men det har været dejligt at opleve den store opbakning, vi har fået til projektet, lyder det videre fra Jørgen Jacobsen.

Han glæder sig over, at der nu kan sendes penge afsted til det gode formål.

- Der er ingen tvivl om, at vi kan aflevere en pæn sum penge til Julemærkehjemmet. I hvilken størrelsesorden beløbet bliver, vil jeg helst vente lidt med at gætte på. Men det bliver et pænt beløb, fortæller Jørgen Jacobsen.

Den store succes med anderæset betyder, at han ikke vil afvise, at successen kan blive gentaget.

- Det tager vi stilling til ved evalueringen. For det skal klubbens medlemmer være med til at tage stilling til. Men hvis vi vælger at gentage løbet, så har vi i hvert fald en del færre udgifter, fordi vi ikke skal ud og investere i ænderne. Og når det nu er gået så godt med løbet denne gang, er det da ikke utænkeligt, at vi kunne finde på at gøre det igen, lyder det fra Jørgen Jacobsen.