Nyansættelse udsat: Jan Peter Jensen bliver nogle måneder ekstra

11 havde søgt om at blive ny distriktskoleleder i Tønder, men kommunen har valgt at slå stillingen op igen.

- Vi håber da på, at det, vi oplevede i Skærbæk, vil gentage sig, fortæller Per Hansen, der gerne vil kunne indkalde 4-5 kvalificerede ansøgere til samtale.

- Det er fordi, at vi gerne vil have, at der er flere ansøgere til stillingen, end der var første gang, og at der er flere, der opfylder de målsætninger, der passer ind i jobprofilen, end der var ved den første ansøgning, fortæller Per Hansen, der er skole- og dagtilbudschef i Tønder Kommune og en del af ansættelsesudvalget.

Tønder: Det var meningen, at en ny distriktsskoleleder skulle begynde i Tønder til august, men det sker ikke. I sidste uge var der ellers ansøgningsfrist, og et ansættelsesudvalg skulle netop nu være i gang med processen med at vælge den rigtige. Men udvalget har besluttet sig for at genopslå stillingen.

I forbindelse med ansættelsen af en ny distriktsskoleleder i Tønder er der nedsat et ansættelsesudvalg med ni medlemmer. De er:Per Hansen, skole- og dagtilbudschef Thomas Ørting Jørgensen, skolebestyrelsesformand Jan Mensel Møller, skolebestyrelsemedlem Lene Nørgaard Hansen, skolekonsulent Klaus Fog, distriktsskoleleder i Skærbæk Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder i Tønder Kent List, afdelingsleder for specielområdet - Tønder Distriktsskole Kim Vestergaard, medarbejderrepræsentant Peter Wortmann, medarbejderrepræsentant Lundgaard Konsulenterne bistår Tønder Kommune i forbindelse med ansættelsen.

Et bredere felt

Thomas Ørting Jørgensen, der er skolebestyrelsesformand i Tønder og med i ansættelsesudvalget, peger på vigtigheden i ansættelsen.

- Det er en beslutning, som jo rækker måske 10-15 år ud i tiden, og derfor er det helt afgørende, at vi får så godt et grundlag at vælge ud fra, og at vi vælger rigtigt, når vi tager beslutningen, siger han.

- Det, vi ønsker, er egentlig at få et bredere felt at vælge imellem, netop fordi stillingen er så vigtig for ikke bare Tønder Skoledistrikt, men egentlig for hele kommunens satsning på at løfte trivsel og faglighed på skolerne, siger Thomas Ørting Jørgensen.

Han sender store roser i retning af den nuværende distriktsskoleleder Jan Peter Jensen.

- Jan Peter Jensen har jo udført et fantastisk stykke arbejde gennem rigtig mange år, og derfor er det vigtigt, at vi finder en, der mindst lige så kompetent, som Jan har været det, og derfor slår vi stillingen op i et håb og en forventing om, at der viser sig flere dygtige kandidater, siger han.