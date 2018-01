Ny udstilling skal kaste glans over lensgreve Otto Didrik Schack

O. D. Schack

Lensgreve Otto Didrik Schack (1882-1949) var 10. uafbrudte generation som lensgreve på Schackenborg Slot.Han overtog lensgreve-titlen ved faderens død i 1905 1905. Under sin opvækst fik O.D. Schack igennem sin sjællandske mor, komtesse Henny L.V. Lerche (1858-1930), tilført stærke danske impulser, men han deltog ikke i det nationale debat.



Ved 1. Verdenskrigs udbrud blev han af de tyske myndigheder sigtet for landsforræderi og sad fængslet i flere uger. Efter genforeningen blev han 1920 udnævnt som amtmand.



Den sidste lensgreve på Schackenborg, Otto Didrik Schacks søn Hans von Schack, døde i 2000 og er begravet i Møgeltønder. Hans Schacks ægteskab med Karin Schack var barnløs. Længe før sin død, i 1993, overdrog Hans von Schack slottet og jordbesiddelserne til prins Joachim, der var slotsherre i Møgeltønder.



Schackenborg Fonde tog over, da prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn besluttede at flytte til København.



Schackenborg Fonden blev stiftet 30. juni 2014 af Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, Ecco Holding og Ole Kirks Fond. Fonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, der har overtaget Schackenborg Slot og det dertil hørende landbrug med bl. a. det formål at åbne slot og park for offentligheden,