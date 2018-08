Ny turistchef til Rømø-Tønder Turistforening

Torsdag eftermiddag kom det frem, at Kenneth Madsen bliver ny turistchef for Rømø-Tønder Turistforening. Han har senest været ansat som marketingschef i DLG-koncernen.

- Vi gik efter en person med gode digitale kompetencer. I dag er det utroligt vigtigt at være god til at brande sig online, og derfor gik vi målrettet efter en med de rette egenskaber inden for netop det område, siger Martin Iversen.

Rømø/Tønder: Den 20. august bliver den første arbejdsdag for den nye turistchef for Rømø-Tønder Turistforening. Det bliver Kenneth Madsen, der kommer fra en stilling som marketingschef i DLG-koncernen. Han har stor erfaring med branding samt trykt og online markedsføring.

Med Kenneth Madsen som ny turistchef håber formand Martin Iversen, at det vil skabe en sneboldeffekt for området.

- Vi har så mange fede attraktioner og historier her i området, og det skal vi være bedre til at gøre opmærksom på online. Det tror jeg på, at Kenneth Madsen er i stand til at formidle, og derfor er valget faldet på ham, siger Martin Iversen.

Historie og natur

Kenneth Madsen er glad for natur og har ligeledes en stor interesse for historie, hvilket passer godt til området, som gerne vil brande sig på netop de to ting. I en pressemeddelelse siger Kenneth Madsen, at han glæder sig til at fremme turismen i Tønder kommune med foreningens medlemmer.

Martin Iversen, der er formand for Rømø-Tønder Turistforening, er godt tilfreds med, at det nu er lykkedes at få fremtiden på plads for foreningen og dens medlemmer.