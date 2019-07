Ny træskulptur holder øje med Tønder

På Kjelkvists areal over for McDonald's i Tønder står en ny træskulptur, der forestiller Holger Danske. Det er Bo Kjelkvist fra entreprenørvirksomheden Kjelkvist, der har opstillet den store træfigur, som allerede er blevet taget godt imod.

Tønder: Hvis du har lagt mærke til, at der er sket noget nyt på den ryddede plads ved rundkørslen over for McDonald's, så har du ret. På pladsen er der nemlig blevet opstillet en 2,5 meter høj skulptur af træ.

Træskulpturen, der forestiller Holger Danske, blev i lørdags sat op af Bo Kjelkvist fra entreprenørvirksomheden Kjelkvist, der holder til lige ved siden af pladsen.

- Jeg havde fået en stor stamme, og så have jeg muligheden for at få træ-symposiumet til at lave en figur, og så synes jeg, at der var andre end mig, der skulle have glæde af den, fortæller Bo Kjelkvist.

Til en start stod træskulpturen hjemme hos Bo Kjelkvist selv, men efter en måneds tid syntes han, det var en skam, at det kun var ham, der skulle kigge på den.