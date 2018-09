Ny studiesal indvies på Tønder Bibliotek

Tønder: Tønder Bibliotek har overtaget det tidligere Tønder Netstudier og indrettet nye studierum, pladser til fordybelse, mødelokale og café.

Lokalerne indvies på Richtsensgade 10 i Tønder mandag 10. september klokken 14. Der bliver åbningstale og overdragelse ved direktør for børn- og skoleforvaltningen i Tønder Kommune, Henrik Schou.

- Formålet med biblioteker er "at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, det står der i biblioteksloven". Vi tror på, at bibliotekerne er et helt naturligt sted at studere, fordi miljøet er her. Det er en mulighed for både lokalt studerende og fjernstuderende eller for udeboende, der lige er hjemme på weekend eller ferie og har brug for at skrive på en opgave, læse op til eksamen eller blot studere et sted, hvor rammerne er til det, fortæller Lotte Leth-Sørensen, som er leder af bibliotekerne og kulturinstitutionerne i Tønder Kommune. Bibliotekerne udfylder allerede en vigtig rolle som mødested og omdrejningspunkt for borgernes aktiviteter. Her bliver i dag løst flere opgaver end nogensinde, lige fra kulturelle arrangementer, til læringstilbud, it-hjælp, advokathjælp, læsegrupper, mødesteder, informationssøgning og meget mere, fremgår det af en pressemeddelelse.

Videreførelsen af Tønder Netstudier i et nyt koncept og miljø, passer godt ind i bibliotekernes strategi om at være mødesteder for interessegrupper og et sted, hvor man slår sig ned og studerer, læser, hygger sig, fordyber sig i viden og mødes uformelt.