Ny strategi skal give flere hænder i ældresektoren

Gruppen af borgere over 80 år ventes ligeledes at vokse ganske markant - fra 2277 i 2018 til 3345 i 2032.

Udviklingen i Tønder Kommune har det særpræg, at det trods et faldende befolkningstal ventes, at der vil være mange flere seniorer - og dermed også et øget behov for især ældrepleje. Forventningen er i Tønder Kommunes befolkningsprognose således, at gruppen af 65-79-årige vil vokse fra 6810 personer i 2019 til forventede 7579 i år 2032.

- Der er ingen tvivl om, der kommer et stort gab mellem antallet af medarbejdere og antallet af ældre, hvis vi ikke gør noget. Derfor har vi lagt en strategi - vi er i dialog med vores medarbejdere i forhold til, om de vil blive længere på arbejdsmarkedet, men først og fremmest skal vi gøre os mere attraktive i forhold til at få mere uddannet personale ind.

Strategien har fire hovedspor - fastholdelse, rekruttering, elever og frigørelse af kapacitet:Fastholdelse dækker over, at man håber at kunne få nogle medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet end i dag - blandt andet gennem at tilpasse arbejdsdagen til medarbejderens ønsker. Rekrutteringen skal ske ved at de mange elever fra især Sosu Syd, som hvert år er i Tønder Kommune, får en så god oplæring, at de også vender tilbage i fuldtidsjobs. Derudover lægges der op til branding af mulighederne gennem attraktive jobopslag på begge sider af grænsen. I forhold til elever skal en ny praktikaftale sikre, at der kommer 30 procent flere elever fra 2020 til 2027. Her er vurderingen fra Tønder Kommune, at man vil kunne dække gabet mellem tilgangen af nye ansatte og de medarbejdere, der går på pension. Endelig håber man at kunne frigøre kapacitet ved at skabe en bedre balance mellem opgaver og ressourcer.

- Vi har sat os som mål, at det i stedet for 13 procent af de 65+ årige kun er 12 procent, der har behov for personlig og praktisk hjælp i år 2025, siger hun.

Her er forventningen, at man med nye tiltag for at fremme sundheden, forebygge livsstilssygdomme og ikke mindst nye initiativer mod ensomhed kan gøre en forskel. Lægger man det hele sammen, så er det i alt 13 procent af alle borgere over 65 år i Tønder Kommune, som nu modtager personlig og praktisk hjælp, forklarer fagchef Aase Koch i en mail til JydskeVestkysten:

Ifølge tal fra Tønder Kommunes Pleje og Omsorg modtager seks procent af borgerne i aldersgruppen 65-79 år i dag personlig og praktisk hjælp. Det tal er 35 procent blandt borgerne på over 80 år. Men med flere ældre borgere end tidligere vil disse andele kunne stige, hvis der ikke gøres noget for at modvirke det.

Disse tal er imidlertid ikke udtryk for, at alle disse personer nødvendigvis gør brug af ældreplejen - og oplægget i strategien, som netop har været til behandling i Sundhedsudvalget, er da også, at man fra kommunalt hold vil skabe fysisk aktivitet og bedre sundhed til seniorerne.

Pleje er et vigtigt job

Irene Holk Lund erkender da også, at det bliver et langt, sejt træk at sikre nok social- og sundhedsfagligt personel. Derfor peger hun også på, at en offentlig holdningsændring omkring faget vil kunne gøre en stor forskel - ikke blot i Tønder Kommune, men i hele landet.

- Som jeg ser det, så har vi alle et ansvar for, at der er nok personale. Der ligger rigtig meget i, hvordan hele det social- og sundhedsfaglige felt bliver set på i dag - og her har vi den tilgang, at faget er enormt vigtigt og bør få den anerkendelse, det fortjener. Er der anerkendelse, så er søgningen til uddannelsen også bedre, siger hun og uddyber:

- Hvordan klarer man så det? Det handler om, at vi skal sørge for, at eleverne hele tiden føler, at vi tager os godt af dem. Vi skal vise, at Tønder Kommune er en god arbejdsplads, og ikke mindst, at der er en god vejlederfunktion til eleverne også. Derfor vil vi med strategien også styrke hele vejledningsfunktionen, ligesom alle deltidsansatte har fået tilbuddet om at gå op i tid, hvis de er interesserede i det, siger Irene Holk Lund.

Samtidigt bliver budgettet også justeret i forhold til befolkningsudviklingen, forklarer fagchef Aase Koch:

- Vi vil få flere medarbejdere på baggrund af flere ting. Dels vil budgettet blive fremskrevet i forhold til demografien, og dels får vi allerede næste år udvidet dimensioneringen af elever i plejesektoren i Tønder Kommune med 30 procent. Altså får vi 30 procent flere elever til rådighed. Men det er klart, at vi langt fra sidder med hænderne i skødet her - vi ved, at det er afgørende at skaffe nok personale.