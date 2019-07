Ny storkerede godkendt: Får byens bedste udsigt på toppen af vandmølle

Med grønt lys fra Slots- og Kulturstyrelsen går et længe næret ønske fra Tønder Storkelaug i opfyldelse. På taget af Tønders ældste industribygning etableres en storkerede. Det øger chancen for at få storken tilbage betragteligt, vurderer laugets formand Hans Tonnesen.

TØNDER: I foråret fejrede Tønder Storkelaug sin 10 års fødselsdag. Den bedste gave er nu dumpet i ad mailboksen hos laugets formand, Hans Tonnesen, Tønder. Afsender var Slots- og Kulturstyrelsen, og budskabet var ikke til at tage fejl af: - Du får tilladelse til det ansøgte. Det, som Hans Tonnesen i tæt samarbejde med Tønder Kommune har fået tilladelse til, er at placere en storkerede på Tønders ældste industribygning, Bachmanns Vandmølle, også kaldet "Visemøllen". - Det er en stor landvinding for storken, men også en stor landvinding for Tønder Storkelaug, siger Hans Tonnesen.

Der er to indsatsområder:

Lauget opsætter og vedligeholder reder.

Lauget vil påvirke udviklingen, så forudsætningerne for storken forbedres ved at der kommer flere grønne marker, mere høslæt samt nye vandhuller og dermed flere padder. Tønder Storkelaug blev stiftet i 2009 med det formål at få storke tilbage til området.

Ideel placering Så vidt vides, har der aldrig tidligere været en storkerede på den gamle vandmølle. Men netop her vil storken få det helt perfekt hjem. Ikke kun blive det nok med byens bedste udsigt over marsk og Vidåen, storken kommer også tæt på alt det, den holder mest af. - Der er de store enge og marker med kreaturer, der er den store festivalplads, og så er der vådområder som Nørresøen og Hestholm Sø. Det er helt perfekt, siger Hans Tonnesen. De sidste mange år er der set mange storke i lokalområdet, men indtil videre er det ikke lykkes at få den til at slå sig ned. På taget af Visemøllen er chancerne rigtig gode. - Storken har ikke noget imod mennesker, tværtimod trives den i landsbyer og bor gerne tæt på mennesker. Så det er slet ikke noget problem, lyder det fra formanden.

Flere reder Tønder Storkelaug har i forvejen sat reder op i Rudbøl, Udbjerg og på Grøngaard mellem Sæd og Lydersholm. Reden på den historiske mølle i Tønder bliver altså laugets fjerde, og der kan være flere på vej. - Fra Bredebro-egnen er der ytret ønske om at få en rede, og så bakker vi op om de lokale bestræbelser med at etablere en rede på det gamle rådhus i Højer. Kirken i Hostrup er også et interessant sted, påpeger Hans Tonnesen.

En hjælpende hånd Den danske forening "storkene.dk" leverer langtidsholdbare storkeredestativer. De koster omkring 2000 kroner. Kasserer i Tønder Storkelaug, Peder Winther, anslår, at køb, klargøring og opsætning af en rede løber op i 5000 kroner. Så meget kommer reden på vandmøllen ikke til at koste. Opsætningen skal ske i forbindelse med noget tagarbejde, som det lokale murerfirma Knud Weiland, Jejsing, skal gennemføre. - Firmaet har sagt, at de gerne vil være sponsor på reden, fortæller Hans Tonnesen.

Op ad bakke Mens storkene stortrives kun 60 kilometer syd for grænsen i blandt andet storkelandsbyen Bergenhusen ved Husum, er der langt mellem succeshistorierne på vore kanter. Tilbage i maj 2011 så det ellers mere end lovende ud. Ganske overraskende havde et ungt par slået sig ned i reden i Oldtidsparken i Skærbæk. Glæden var stor, da det blev konstateret, at det unge storkepar havde fået tre unger. Men glæden blev vendt til tragedie. De tre storkeunger døde alle af sult, og forældrene forlod reden i juli. De vendte aldrig tilbage.

Reden i Rudbøl Storkereden i Rudbøl var tilbage i 80'erne og 90'erne ofte i ornitologernes og mediernes søgelys. Har var der næsten altid garanti for ynglesucces. Sidste gang der kom flyvefærdige unger på vinger i grænselandsbyen var i 2000. I 2006 var der tre unger i reden. De omkom dog alle under en meget tør sommer. I 2007 slog et ungt par sig ned i et par uger, men det kom der ikke noget ud af. Men håbet lever, både i Rudbøl, i Udbjerg, Grøngård og altså fra næste år også på taget af vandmøllen.